https://1prime.ru/20240607/stavka-848987000.html

ЦБ допустил существенное повышение ключевой ставки в июле

ЦБ допустил существенное повышение ключевой ставки в июле - 07.06.2024, ПРАЙМ

ЦБ допустил существенное повышение ключевой ставки в июле

Если устойчивое инфляционное давление не начнет снижаться, ЦБ РФ допускает возможность существенного повышения ключевой ставки в июле, заявила глава Банка... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T19:02+0300

2024-06-07T19:02+0300

2024-06-07T19:19+0300

ставка

ставка банка россии

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Если устойчивое инфляционное давление не начнет снижаться, ЦБ РФ допускает возможность существенного повышения ключевой ставки в июле, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции."Если устойчивое инфляционное давление не начнет снижаться, реализуются проинфляционные риски, мы допускаем возможность существенного повышения ключевой ставки в июле", - сказала она.Ранее Банк России в пятницу оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 16% годовых, четвертый раз подряд, следует из заявления регулятора.

https://1prime.ru/20240607/klyuchevaya-stavka-848960648.html

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