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ЦБ допустил существенное повышение ключевой ставки в июле - 07.06.2024, ПРАЙМ
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ЦБ допустил существенное повышение ключевой ставки в июле
ЦБ допустил существенное повышение ключевой ставки в июле - 07.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ допустил существенное повышение ключевой ставки в июле
Если устойчивое инфляционное давление не начнет снижаться, ЦБ РФ допускает возможность существенного повышения ключевой ставки в июле, заявила глава Банка... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T19:02+0300
2024-06-07T19:19+0300
ставка
ставка банка россии
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Если устойчивое инфляционное давление не начнет снижаться, ЦБ РФ допускает возможность существенного повышения ключевой ставки в июле, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции."Если устойчивое инфляционное давление не начнет снижаться, реализуются проинфляционные риски, мы допускаем возможность существенного повышения ключевой ставки в июле", - сказала она.Ранее Банк России в пятницу оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 16% годовых, четвертый раз подряд, следует из заявления регулятора.
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ставка, ставка банка россии, эльвира набиуллина
ставка, ставка Банка России, Эльвира Набиуллина
19:02 07.06.2024 (обновлено: 19:19 07.06.2024)
 
ЦБ допустил существенное повышение ключевой ставки в июле

ЦБ допустил возможность существенного повышения ключевой ставки в июле

© РИА Новости . ЦБ РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . ЦБ РФ
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Если устойчивое инфляционное давление не начнет снижаться, ЦБ РФ допускает возможность существенного повышения ключевой ставки в июле, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Если устойчивое инфляционное давление не начнет снижаться, реализуются проинфляционные риски, мы допускаем возможность существенного повышения ключевой ставки в июле", - сказала она.
Ранее Банк России в пятницу оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 16% годовых, четвертый раз подряд, следует из заявления регулятора.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов
13:31
 
ставкаставка Банка РоссииЭльвира Набиуллина
 
 
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