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ЦБ допустил существенное повышение ключевой ставки в июле
ЦБ допустил существенное повышение ключевой ставки в июле - 07.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ допустил существенное повышение ключевой ставки в июле
Если устойчивое инфляционное давление не начнет снижаться, ЦБ РФ допускает возможность существенного повышения ключевой ставки в июле, заявила глава Банка... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T19:02+0300
2024-06-07T19:02+0300
2024-06-07T19:19+0300
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Если устойчивое инфляционное давление не начнет снижаться, ЦБ РФ допускает возможность существенного повышения ключевой ставки в июле, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции."Если устойчивое инфляционное давление не начнет снижаться, реализуются проинфляционные риски, мы допускаем возможность существенного повышения ключевой ставки в июле", - сказала она.Ранее Банк России в пятницу оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 16% годовых, четвертый раз подряд, следует из заявления регулятора.
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ставка, ставка банка россии, эльвира набиуллина
ставка, ставка Банка России, Эльвира Набиуллина
ЦБ допустил существенное повышение ключевой ставки в июле
ЦБ допустил возможность существенного повышения ключевой ставки в июле
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Если устойчивое инфляционное давление не начнет снижаться, ЦБ РФ допускает возможность существенного повышения ключевой ставки в июле, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Если устойчивое инфляционное давление не начнет снижаться, реализуются проинфляционные риски, мы допускаем возможность существенного повышения ключевой ставки в июле", - сказала она.
Ранее Банк России в пятницу оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 16% годовых, четвертый раз подряд, следует из заявления регулятора.
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов