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Банк России сохранил ключевую ставку. Что дальше? - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Банк России сохранил ключевую ставку. Что дальше?
Банк России сохранил ключевую ставку. Что дальше? - 07.06.2024, ПРАЙМ
Банк России сохранил ключевую ставку. Что дальше?
Решение Банка России по ключевой ставке оказалось для нас вполне ожидаемым. Как мы отмечали ранее, возможен сценарий, при котором Центробанк оставит ставку без... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T14:11+0300
2024-06-07T14:24+0300
банк россии
мнения аналитиков
банк россии
ставка банка россии
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Решение Банка России по ключевой ставке оказалось для нас вполне ожидаемым. Как мы отмечали ранее, возможен сценарий, при котором Центробанк оставит ставку без изменения, несмотря на сохранение "ястребиной" риторики. Мы полагаем, что, сохранив ключевую ставку на уровне 16%, Банк России продолжит мониторить обстановку в экономике – темпах роста инфляции, производства, розничных продаж, кредитования, уровне безработице и доходов населения. В случае преобладания проинфляционных рисков, экономика продолжит активно расти, а рынок труда будет жестким, то на следующем заседании 26 июля регулятор может рассматривать более радикальные меры ужесточения монетарных условий – вплоть до повышения ставки сразу на 200 б.п.На данный момент внутренний спрос остается сильным за счет роста доходов населения на фоне дефицита кадров, а также извлечения дополнительной прибыли от инвестирования (высокие ставки предполагают солидную доходность по вкладам, депозитам, а также все большая доля россиян проявляет заинтересованность к фондовому рынку). Тем не менее мы полагаем, что по мере длительного удержания ставок на высоком уровне (или дальнейшего повышения) потребительская активность начнет ослабевать. В частности, в области рынка недвижимости темпы ипотечного кредитования уже замедляются, а завершение действия льготных ипотечных программ 1 июля сделает покупку жилья недоступной для большего количества россиян.Этот фактор приведет к охлаждению потребительской активности в секторе недвижимости. Таким образом, с июля можно ожидать замедления темпов роста ипотечного кредитования и, как следствие, в целом понижательного давления на инфляцию.
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Наталия Пырьева
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Наталия Пырьева
https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, банк россии, ставка банка россии
Банк России, Мнения аналитиков, Банк России, ставка Банка России
14:11 07.06.2024 (обновлено: 14:24 07.06.2024)
 

Банк России сохранил ключевую ставку. Что дальше?

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Наталия Пырьева
Наталия Пырьева
аналитик "Цифра Брокер"
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Решение Банка России по ключевой ставке оказалось для нас вполне ожидаемым. Как мы отмечали ранее, возможен сценарий, при котором Центробанк оставит ставку без изменения, несмотря на сохранение "ястребиной" риторики.
Мы полагаем, что, сохранив ключевую ставку на уровне 16%, Банк России продолжит мониторить обстановку в экономике – темпах роста инфляции, производства, розничных продаж, кредитования, уровне безработице и доходов населения. В случае преобладания проинфляционных рисков, экономика продолжит активно расти, а рынок труда будет жестким, то на следующем заседании 26 июля регулятор может рассматривать более радикальные меры ужесточения монетарных условий – вплоть до повышения ставки сразу на 200 б.п.
На данный момент внутренний спрос остается сильным за счет роста доходов населения на фоне дефицита кадров, а также извлечения дополнительной прибыли от инвестирования (высокие ставки предполагают солидную доходность по вкладам, депозитам, а также все большая доля россиян проявляет заинтересованность к фондовому рынку).
Тем не менее мы полагаем, что по мере длительного удержания ставок на высоком уровне (или дальнейшего повышения) потребительская активность начнет ослабевать. В частности, в области рынка недвижимости темпы ипотечного кредитования уже замедляются, а завершение действия льготных ипотечных программ 1 июля сделает покупку жилья недоступной для большего количества россиян.
Этот фактор приведет к охлаждению потребительской активности в секторе недвижимости. Таким образом, с июля можно ожидать замедления темпов роста ипотечного кредитования и, как следствие, в целом понижательного давления на инфляцию.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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