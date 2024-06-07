Банк России сохранил ключевую ставку. Что дальше?

МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Решение Банка России по ключевой ставке оказалось для нас вполне ожидаемым. Как мы отмечали ранее, возможен сценарий, при котором Центробанк оставит ставку без изменения, несмотря на сохранение "ястребиной" риторики. Мы полагаем, что, сохранив ключевую ставку на уровне 16%, Банк России продолжит мониторить обстановку в экономике – темпах роста инфляции, производства, розничных продаж, кредитования, уровне безработице и доходов населения. В случае преобладания проинфляционных рисков, экономика продолжит активно расти, а рынок труда будет жестким, то на следующем заседании 26 июля регулятор может рассматривать более радикальные меры ужесточения монетарных условий – вплоть до повышения ставки сразу на 200 б.п.На данный момент внутренний спрос остается сильным за счет роста доходов населения на фоне дефицита кадров, а также извлечения дополнительной прибыли от инвестирования (высокие ставки предполагают солидную доходность по вкладам, депозитам, а также все большая доля россиян проявляет заинтересованность к фондовому рынку). Тем не менее мы полагаем, что по мере длительного удержания ставок на высоком уровне (или дальнейшего повышения) потребительская активность начнет ослабевать. В частности, в области рынка недвижимости темпы ипотечного кредитования уже замедляются, а завершение действия льготных ипотечных программ 1 июля сделает покупку жилья недоступной для большего количества россиян.Этот фактор приведет к охлаждению потребительской активности в секторе недвижимости. Таким образом, с июля можно ожидать замедления темпов роста ипотечного кредитования и, как следствие, в целом понижательного давления на инфляцию.
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Решение Банка России по ключевой ставке оказалось для нас вполне ожидаемым. Как мы отмечали ранее, возможен сценарий, при котором Центробанк оставит ставку без изменения, несмотря на сохранение "ястребиной" риторики.
Мы полагаем, что, сохранив ключевую ставку на уровне 16%, Банк России продолжит мониторить обстановку в экономике – темпах роста инфляции, производства, розничных продаж, кредитования, уровне безработице и доходов населения. В случае преобладания проинфляционных рисков, экономика продолжит активно расти, а рынок труда будет жестким, то на следующем заседании 26 июля регулятор может рассматривать более радикальные меры ужесточения монетарных условий – вплоть до повышения ставки сразу на 200 б.п.
На данный момент внутренний спрос остается сильным за счет роста доходов населения на фоне дефицита кадров, а также извлечения дополнительной прибыли от инвестирования (высокие ставки предполагают солидную доходность по вкладам, депозитам, а также все большая доля россиян проявляет заинтересованность к фондовому рынку).
Тем не менее мы полагаем, что по мере длительного удержания ставок на высоком уровне (или дальнейшего повышения) потребительская активность начнет ослабевать. В частности, в области рынка недвижимости темпы ипотечного кредитования уже замедляются, а завершение действия льготных ипотечных программ 1 июля сделает покупку жилья недоступной для большего количества россиян.
Этот фактор приведет к охлаждению потребительской активности в секторе недвижимости. Таким образом, с июля можно ожидать замедления темпов роста ипотечного кредитования и, как следствие, в целом понижательного давления на инфляцию.
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