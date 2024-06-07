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Суд прекратил спор ММК с ФАС по "Делу металлургов"

Суд прекратил спор ММК с ФАС по "Делу металлургов" - 07.06.2024, ПРАЙМ

Суд прекратил спор ММК с ФАС по "Делу металлургов"

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по заявлению Магнитогорского металлургического комбината (ММК), оспаривавшего решение и предписание Федеральной... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T09:35+0300

2024-06-07T09:35+0300

2024-06-07T09:59+0300

россия

суд

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по заявлению Магнитогорского металлургического комбината (ММК), оспаривавшего решение и предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, которая установила, что ММК с 2021 года поддерживал монопольно высокие цены на горячекатаный прокат на внутреннем рынке, а также законность наложенного за это нарушение крупного оборотного штрафа.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, по результатам состоявшегося 5 июня заседания судом вынесено определение о прекращении производства по делу. Заседание проходило в закрытом режиме. ММК 4 июня направил в суд ходатайство об утверждении мирового соглашения. Утверждение судом мирового соглашение является основанием для прекращения производства по делу.ММК просил признать незаконными решение и предписание ФАС от 24 февраля 2022 года и постановление ФАС от 29 сентября 2022 года о привлечении к административной ответственности. На основании оспариваемого решения антимонопольное ведомство в сентябре 2022 года назначило предприятию многомиллиардный оборотный штраф. Точный размер штрафа в опубликованных материалах суда и ФАС не указывался.ФАС в феврале 2022 года признала, что ММК, "Северсталь" и НЛМК с января 2021 года нарушали антимонопольное законодательство, установив и поддерживая монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке, хотя рыночных факторов для повышения внутренних цен до уровня экспортных не было. ФАС предписала компаниям прекратить злоупотреблять доминирующим положением и обеспечить конкуренцию на рынке стального проката в РФ. Затем на основании своих февральских решений ФАС назначила нарушителям оборотные штрафы.Все три компании оспорили акты ФАС в суде - сначала решения и предписания, а затем и постановления о привлечении к административной ответственности. В суде представители сторон неоднократно заявляли о ведущихся переговорах о мирном урегулировании всех споров. Однако 18 января арбитражный суд Москвы рассмотрел и отклонил первое такое заявление - от "Северстали", - признав законными все акты ФАС в отношении этой компании. Впрочем, 27 мая суд апелляционной инстанции утвердил мировое соглашение между "Северсталью" и ФАС. Его условия не опубликованы, заседание тоже проходило в закрытом режиме.В октябре глава ФАС Максим Шаскольский говорил, что ведомство не видит оснований для снижения штрафов до минимального размера, поскольку финансовые показатели компаний "оцениваются позитивно". Но уже в апреле замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил, что "в рамках мирового соглашения однозначно будут штрафы, но они, наверное, будут разумными и необременительными для компаний".

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россия, суд, фас рф