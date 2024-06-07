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ФАС сообщила о снижении тарифов на перевалку угля в порту Тамани
ФАС сообщила о снижении тарифов на перевалку угля в порту Тамани - 07.06.2024, ПРАЙМ
ФАС сообщила о снижении тарифов на перевалку угля в порту Тамани
Тарифы на перевалку угля в порту Тамани снизились с 40 до 18 долларов за тонну, но пока еще достаточно высокие и экономически необоснованные, сообщил глава ФАС... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T13:18+0300
2024-06-07T13:18+0300
2024-06-07T13:18+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Тарифы на перевалку угля в порту Тамани снизились с 40 до 18 долларов за тонну, но пока еще достаточно высокие и экономически необоснованные, сообщил глава ФАС РФ Максим Шаскольский журналистам на ПМЭФ. "Нам представили документы об исполнении предупреждения. Мы сейчас их рассматриваем. Одновременно можно сказать, что действительно тарифы снизились, но они, возможно, еще не являются экономически обоснованными и достаточно высоки. Там с 40 до 18 долларов за тонну снижение", - сказал он, отвечая на вопрос, как обстоит ситуация с тарифами ОТЭКа на перевалку угля в порту Тамани. По словам главы ФАС, это заметное снижение, но с учетом ситуации с ценами на уголь, на энергетические, на коксующиеся, возможно, что "это не является целевым ориентиром". Он также пояснил, что других претензии к компании у ведомства нет, вопрос был только по экономической обоснованности тарифов на перевалку. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, уголь, фас рф
Экономика, РОССИЯ, уголь, ФАС РФ
ФАС сообщила о снижении тарифов на перевалку угля в порту Тамани
ФАС: тарифы на перевалку угля в порту Тамани снизились с $40 до $18 за тонну
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Тарифы на перевалку угля в порту Тамани снизились с 40 до 18 долларов за тонну, но пока еще достаточно высокие и экономически необоснованные, сообщил глава ФАС РФ Максим Шаскольский журналистам на ПМЭФ.
"Нам представили документы об исполнении предупреждения. Мы сейчас их рассматриваем. Одновременно можно сказать, что действительно тарифы снизились, но они, возможно, еще не являются экономически обоснованными и достаточно высоки. Там с 40 до 18 долларов за тонну снижение", - сказал он, отвечая на вопрос, как обстоит ситуация с тарифами ОТЭКа на перевалку угля в порту Тамани.
По словам главы ФАС, это заметное снижение, но с учетом ситуации с ценами на уголь, на энергетические, на коксующиеся, возможно, что "это не является целевым ориентиром".
Он также пояснил, что других претензии к компании у ведомства нет, вопрос был только по экономической обоснованности тарифов на перевалку.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.