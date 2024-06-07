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ТМК закрыла сделку по продаже Ярцевского метзавода
ТМК закрыла сделку по продаже Ярцевского метзавода - 07.06.2024, ПРАЙМ
ТМК закрыла сделку по продаже Ярцевского метзавода
Трубная металлургическая компания (ТМК) закрыла сделку по продаже Ярцевского метзавода в Смоленской области, говорится в сообщении компании. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T16:09+0300
2024-06-07T16:09+0300
2024-06-07T16:09+0300
тмк
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Трубная металлургическая компания (ТМК) закрыла сделку по продаже Ярцевского метзавода в Смоленской области, говорится в сообщении компании. "Трубная металлургическая компания (ТМК) объявляет о закрытии сделки по продаже Ярцевского метзавода (ООО "ТМК-ЯМЗ") – крупного производителя строительной арматуры, расположенного в городе Ярцево Смоленской области – стороннему инвестору", - говорится в сообщении компании.
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тмк
ТМК закрыла сделку по продаже Ярцевского метзавода
ТМК закрыла сделку по продаже Ярцевского метзавода в Смоленской области
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Трубная металлургическая компания (ТМК) закрыла сделку по продаже Ярцевского метзавода в Смоленской области, говорится в сообщении компании.
"Трубная металлургическая компания (ТМК) объявляет о закрытии сделки по продаже Ярцевского метзавода (ООО "ТМК-ЯМЗ") – крупного производителя строительной арматуры, расположенного в городе Ярцево Смоленской области – стороннему инвестору", - говорится в сообщении компании.