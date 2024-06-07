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Новак сообщил о корректировке формулы расчета топливного демпфера

Новак сообщил о корректировке формулы расчета топливного демпфера - 07.06.2024, ПРАЙМ

Новак сообщил о корректировке формулы расчета топливного демпфера

Минэнерго и Минфин России обсуждают корректировку формулы расчета топливного демпфера, но решения пока нет, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T13:57+0300

2024-06-07T13:57+0300

2024-06-07T13:57+0300

россия

топливо

нефтепродукты

топливный демпфер

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Минэнерго и Минфин России обсуждают корректировку формулы расчета топливного демпфера, но решения пока нет, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах ПМЭФ. "У нас есть предложение, касающееся разделения расчетов по превышению предельного уровня цен на бирже, которое влияет на получение демпфера, разделить для автомобильного топлива и дизеля. Мы сейчас прорабатываем. Вопрос пока не горячий… Такого решения нет пока, идет обсуждение на уровне Минэнерго и Минфина", - сказал он. Минфин РФ рассматривает идею не обнулять полностью выплаты по топливному демпферу при превышении порога отклонения цен только по одному продукту - бензину или дизельному топливу, предлагает дать возможность правительству принимать решение по каждому случаю отдельно, заявлял ранее РИА Новости замглавы ведомства Алексей Сазанов. Но окончательного решения правительства по этому вопросу все еще нет, уточнял он журналистам. Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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россия, топливо, нефтепродукты, топливный демпфер