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Новак оценил динамику выпуска топлива в России

Новак оценил динамику выпуска топлива в России - 07.06.2024, ПРАЙМ

Новак оценил динамику выпуска топлива в России

Проблем с производством топлива в России сейчас нет, на бирже достаточно объемов даже с учетом возобновления экспорта бензина, заявил журналистам вице-премьер... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T11:34+0300

2024-06-07T11:34+0300

2024-06-07T11:34+0300

россия

топливо

нефтепродукты

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Проблем с производством топлива в России сейчас нет, на бирже достаточно объемов даже с учетом возобновления экспорта бензина, заявил журналистам вице-премьер России Александр Новак в кулуарах ПМЭФ. "У нас сейчас нет проблем с производством (нефтепродуктов - ред.). Даже с открытием экспорта на бирже достаточно объема", - сказал он, добавив, что цены на бирже сейчас снизились больше, чем до возобновления экспорта. Правительство РФ 20 мая сообщило, что приостанавливает временный запрет на экспорт бензина до 30 июня, но с 1 июля по 31 августа запрет продолжит действие. В Минэнерго поясняли, что внутренний рынок полностью обеспечен предложением. По данным министерства, запасы автомобильного бензина на конец мая составляли около 2,1 миллиона тонн, дизельного топлива - 4 миллиона тонн. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, топливо, нефтепродукты