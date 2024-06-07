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Новак оценил динамику выпуска топлива в России - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Новак оценил динамику выпуска топлива в России
Новак оценил динамику выпуска топлива в России - 07.06.2024, ПРАЙМ
Новак оценил динамику выпуска топлива в России
Проблем с производством топлива в России сейчас нет, на бирже достаточно объемов даже с учетом возобновления экспорта бензина, заявил журналистам вице-премьер... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T11:34+0300
2024-06-07T11:34+0300
россия
топливо
нефтепродукты
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Проблем с производством топлива в России сейчас нет, на бирже достаточно объемов даже с учетом возобновления экспорта бензина, заявил журналистам вице-премьер России Александр Новак в кулуарах ПМЭФ. "У нас сейчас нет проблем с производством (нефтепродуктов - ред.). Даже с открытием экспорта на бирже достаточно объема", - сказал он, добавив, что цены на бирже сейчас снизились больше, чем до возобновления экспорта. Правительство РФ 20 мая сообщило, что приостанавливает временный запрет на экспорт бензина до 30 июня, но с 1 июля по 31 августа запрет продолжит действие. В Минэнерго поясняли, что внутренний рынок полностью обеспечен предложением. По данным министерства, запасы автомобильного бензина на конец мая составляли около 2,1 миллиона тонн, дизельного топлива - 4 миллиона тонн. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, топливо, нефтепродукты
РОССИЯ, топливо, нефтепродукты
11:34 07.06.2024
 
Новак оценил динамику выпуска топлива в России

Новак: проблем с выпуском топлива в России сейчас нет, на бирже его достаточно

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Проблем с производством топлива в России сейчас нет, на бирже достаточно объемов даже с учетом возобновления экспорта бензина, заявил журналистам вице-премьер России Александр Новак в кулуарах ПМЭФ.
"У нас сейчас нет проблем с производством (нефтепродуктов - ред.). Даже с открытием экспорта на бирже достаточно объема", - сказал он, добавив, что цены на бирже сейчас снизились больше, чем до возобновления экспорта.
Правительство РФ 20 мая сообщило, что приостанавливает временный запрет на экспорт бензина до 30 июня, но с 1 июля по 31 августа запрет продолжит действие. В Минэнерго поясняли, что внутренний рынок полностью обеспечен предложением. По данным министерства, запасы автомобильного бензина на конец мая составляли около 2,1 миллиона тонн, дизельного топлива - 4 миллиона тонн.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
РОССИЯтопливонефтепродукты
 
 
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