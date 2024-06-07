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В США предложили создать банкноты с изображением Трампа
В США предложили создать банкноты с изображением Трампа - 07.06.2024, ПРАЙМ
В США предложили создать банкноты с изображением Трампа
В Соединенных Штатах выдвинули законопроект о создании банкноты в 500 долларов, на которой будет изображен экс-президент Дональд Трамп. Автором инициативы, на... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T10:18+0300
2024-06-07T10:18+0300
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. В Соединенных Штатах выдвинули законопроект о создании банкноты в 500 долларов, на которой будет изображен экс-президент Дональд Трамп. Автором инициативы, на которую сослалось издание Huffington Post, выступил член палаты представителей конгресса США от штата Аризона республиканец Пол Госар. "Внести поправки в Закон о федеральной резервной системе, обязывающие министра финансов печатать банкноты Федерального резерва номиналом 500 долларов с портретом 45-го президента Соединенных Штатов (Дональда Трампа - ред.)", - сообщается в записке к законопроекту. Однако, согласно статье, вышеупомянутый проект противоречит многолетней традиции, а также нарушает 150-летний федеральный закон, который предполагает запрет на изображение живых людей на американских деньгах. Кроме того, издание упомянуло, что в 1969 году американское правительство прекратило использование банкнот номиналом в 500, тысячу, пять тысяч и 10 тысяч долларов. Но Госар предложил возродить выпуск 500-долларовых банкнот и изобразить на них Трампа. По его словам, в этом есть свои плюсы, так как "байденфляция продолжает девальвировать" американскую валюту. Ранее сообщалось, что фотографию с автографами президента России Владимира Путина и бывшего американского лидера Дональда Трампа выставили на продажу за пять миллионов рублей на Петербургском международном экономическом форуме.
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сша, банкноты, дональд трамп
США, банкноты, Дональд Трамп
В США предложили создать банкноты с изображением Трампа
Huffington Post: в США предложили создать банкноты в $500 с изображением Трампа
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. В Соединенных Штатах выдвинули законопроект о создании банкноты в 500 долларов, на которой будет изображен экс-президент Дональд Трамп. Автором инициативы, на которую сослалось издание Huffington Post, выступил член палаты представителей конгресса США от штата Аризона республиканец Пол Госар.
"Внести поправки в Закон о федеральной резервной системе, обязывающие министра финансов печатать банкноты Федерального резерва номиналом 500 долларов с портретом 45-го президента Соединенных Штатов (Дональда Трампа - ред.)", - сообщается в записке к законопроекту.
Однако, согласно статье, вышеупомянутый проект противоречит многолетней традиции, а также нарушает 150-летний федеральный закон, который предполагает запрет на изображение живых людей на американских деньгах.
Кроме того, издание упомянуло, что в 1969 году американское правительство прекратило использование банкнот номиналом в 500, тысячу, пять тысяч и 10 тысяч долларов. Но Госар предложил возродить выпуск 500-долларовых банкнот и изобразить на них Трампа. По его словам, в этом есть свои плюсы, так как "байденфляция продолжает девальвировать" американскую валюту.
Ранее сообщалось, что фотографию с автографами президента России Владимира Путина и бывшего американского лидера Дональда Трампа выставили на продажу за пять миллионов рублей на Петербургском международном экономическом форуме.
Фото с автографами Путина и Трампа выставили на продажу на ПМЭФ