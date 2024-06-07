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Высокие ставки поддержат сберегательные настроения, заявил ЦБ
Высокие ставки поддержат сберегательные настроения, заявил ЦБ - 07.06.2024, ПРАЙМ
Высокие ставки поддержат сберегательные настроения, заявил ЦБ
Денежно-кредитные условия ужесточились с момента предыдущего заседания ЦБ, высокие рыночные ставки поддерживают сберегательные настроения, говорится в... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T13:37+0300
2024-06-07T13:37+0300
2024-06-07T13:41+0300
банк россии
сбережения
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ставка банка россии
денежно-кредитная политика
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Денежно-кредитные условия ужесточились с момента предыдущего заседания ЦБ, высокие рыночные ставки поддерживают сберегательные настроения, говорится в пресс-релизе регулятора."Денежно-кредитные условия ужесточились с момента предыдущего заседания Совета директоров Банка России. Ставки денежного рынка и доходности ОФЗ существенно выросли, отражая в том числе пересмотр участниками рынка вверх ожиданий по будущей траектории ключевой ставки", - отмечает регулятор."Высокие рыночные ставки поддерживают сберегательные настроения. При этом возросшие доходы позволяют населению одновременно наращивать сбережения и потребление", - добавили в Центробанке.ЦБ РФ в пятницу в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.
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сбережения, россия, ставка банка россии, денежно-кредитная политика
Банк России, сбережения, РОССИЯ, ставка Банка России, денежно-кредитная политика
Высокие ставки поддержат сберегательные настроения, заявил ЦБ
Банк России: высокие рыночные ставки поддерживают сберегательные настроения
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Денежно-кредитные условия ужесточились с момента предыдущего заседания ЦБ, высокие рыночные ставки поддерживают сберегательные настроения, говорится в пресс-релизе регулятора.
"Денежно-кредитные условия ужесточились с момента предыдущего заседания Совета директоров Банка России. Ставки денежного рынка и доходности ОФЗ существенно выросли, отражая в том числе пересмотр участниками рынка вверх ожиданий по будущей траектории ключевой ставки", - отмечает регулятор.
"Высокие рыночные ставки поддерживают сберегательные настроения. При этом возросшие доходы позволяют населению одновременно наращивать сбережения и потребление", - добавили в Центробанке.
ЦБ РФ в пятницу в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.