https://1prime.ru/20240607/tsb-848961409.html

Высокие ставки поддержат сберегательные настроения, заявил ЦБ

Высокие ставки поддержат сберегательные настроения, заявил ЦБ - 07.06.2024, ПРАЙМ

Высокие ставки поддержат сберегательные настроения, заявил ЦБ

Денежно-кредитные условия ужесточились с момента предыдущего заседания ЦБ, высокие рыночные ставки поддерживают сберегательные настроения, говорится в... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T13:37+0300

2024-06-07T13:37+0300

2024-06-07T13:41+0300

банк россии

сбережения

россия

ставка банка россии

денежно-кредитная политика

https://cdnn.1prime.ru/img/84059/08/840590809_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_50e68e544fc0d7e856e127656801cff8.jpg

МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Денежно-кредитные условия ужесточились с момента предыдущего заседания ЦБ, высокие рыночные ставки поддерживают сберегательные настроения, говорится в пресс-релизе регулятора."Денежно-кредитные условия ужесточились с момента предыдущего заседания Совета директоров Банка России. Ставки денежного рынка и доходности ОФЗ существенно выросли, отражая в том числе пересмотр участниками рынка вверх ожиданий по будущей траектории ключевой ставки", - отмечает регулятор."Высокие рыночные ставки поддерживают сберегательные настроения. При этом возросшие доходы позволяют населению одновременно наращивать сбережения и потребление", - добавили в Центробанке.ЦБ РФ в пятницу в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сбережения, россия, ставка банка россии, денежно-кредитная политика