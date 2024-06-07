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ЦБ предрек возвращение инфляции к цели в 2025 году - 07.06.2024, ПРАЙМ
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ЦБ предрек возвращение инфляции к цели в 2025 году
ЦБ предрек возвращение инфляции к цели в 2025 году - 07.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ предрек возвращение инфляции к цели в 2025 году
Годовая инфляция в РФ вернется к цели в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, прогнозирует ЦБ. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T13:38+0300
2024-06-07T13:43+0300
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Годовая инфляция в РФ вернется к цели в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, прогнозирует ЦБ."Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - сказано в материалах.ЦБ РФ в пятницу в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых."Для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле", - сказано в сообщении.ЦБ РФ в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, четвертый раз подряд.
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инфляция в россии, ставка банка россии
Банк России, инфляция в России, ставка Банка России
13:38 07.06.2024 (обновлено: 13:43 07.06.2024)
 
ЦБ предрек возвращение инфляции к цели в 2025 году

ЦБ: годовая инфляция в РФ вернется к цели в 2025 г, будет вблизи 4% в дальнейшем

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Годовая инфляция в РФ вернется к цели в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, прогнозирует ЦБ.
"Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - сказано в материалах.
ЦБ РФ в пятницу в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.
"Для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле", - сказано в сообщении.
ЦБ РФ в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, четвертый раз подряд.
Монеты - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
ЦБ остается приверженным цели по инфляции в четыре процента
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