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ЦБ предрек возвращение инфляции к цели в 2025 году

ЦБ предрек возвращение инфляции к цели в 2025 году - 07.06.2024, ПРАЙМ

ЦБ предрек возвращение инфляции к цели в 2025 году

Годовая инфляция в РФ вернется к цели в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, прогнозирует ЦБ. | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T13:38+0300

2024-06-07T13:38+0300

2024-06-07T13:43+0300

банк россии

инфляция в россии

ставка банка россии

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Годовая инфляция в РФ вернется к цели в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, прогнозирует ЦБ."Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - сказано в материалах.ЦБ РФ в пятницу в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых."Для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле", - сказано в сообщении.ЦБ РФ в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, четвертый раз подряд.

https://1prime.ru/20240606/inflyatsiya-848893428.html

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