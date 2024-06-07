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Международные резервы России за май увеличились на 0,2 процента
Международные резервы России за май увеличились на 0,2 процента - 07.06.2024, ПРАЙМ
Международные резервы России за май увеличились на 0,2 процента
Международные резервы России на начало дня 1 июня увеличились до 599,04 миллиарда долларов с 597,911 миллиарда долларов на 1 мая, сообщил Банк России. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T16:18+0300
2024-06-07T16:18+0300
2024-06-07T16:18+0300
банк россии
международные резервы
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Международные резервы России на начало дня 1 июня увеличились до 599,04 миллиарда долларов с 597,911 миллиарда долларов на 1 мая, сообщил Банк России. Таким образом, за май резервы выросли на 1,129 миллиарда долларов, или на 0,2%. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
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международные резервы, россия
Банк России, международные резервы, РОССИЯ
Международные резервы России за май увеличились на 0,2 процента
ЦБ: международные резервы России за май увеличились до 599,04 млрд долларов
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Международные резервы России на начало дня 1 июня увеличились до 599,04 миллиарда долларов с 597,911 миллиарда долларов на 1 мая, сообщил Банк России.
Таким образом, за май резервы выросли на 1,129 миллиарда долларов, или на 0,2%.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).