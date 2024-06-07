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ФАС и Минсельхоз изучат ситуацию с ценами на ягоды в России - 07.06.2024, ПРАЙМ
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ФАС и Минсельхоз изучат ситуацию с ценами на ягоды в России
ФАС и Минсельхоз изучат ситуацию с ценами на ягоды в России - 07.06.2024, ПРАЙМ
ФАС и Минсельхоз изучат ситуацию с ценами на ягоды в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минсельхоз РФ совместно изучат ситуацию с ценами на ягоды в стране, однако меры антимонопольного регулирования в этом | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T14:01+0300
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россия
фас рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минсельхоз РФ совместно изучат ситуацию с ценами на ягоды в стране, однако меры антимонопольного регулирования в этом случае неприменимы, рассказал РИА Новости на ПМЭФ глава ФАС Максим Шаскольский. "ФАС совместно с Минсельхозом будет изучать ситуацию. Но важно понимать, что на этом рынке очень большое количество производителей, поставщиков, и меры антимонопольного регулирования здесь не могут быть применены", - заявил он в кулуарах форума, отвечая на вопрос о том, как сейчас обстоят дела со стоимостью ягод в стране. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, фас рф
РОССИЯ, ФАС РФ
14:01 07.06.2024 (обновлено: 14:02 07.06.2024)
 
ФАС и Минсельхоз изучат ситуацию с ценами на ягоды в России

ФАС и Минсельхоз совместно изучат ситуацию с ценами на ягоды в России

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЯгоды
Ягоды - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минсельхоз РФ совместно изучат ситуацию с ценами на ягоды в стране, однако меры антимонопольного регулирования в этом случае неприменимы, рассказал РИА Новости на ПМЭФ глава ФАС Максим Шаскольский.
"ФАС совместно с Минсельхозом будет изучать ситуацию. Но важно понимать, что на этом рынке очень большое количество производителей, поставщиков, и меры антимонопольного регулирования здесь не могут быть применены", - заявил он в кулуарах форума, отвечая на вопрос о том, как сейчас обстоят дела со стоимостью ягод в стране.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
РОССИЯФАС РФ
 
 
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