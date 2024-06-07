https://1prime.ru/20240607/tseny-848963540.html
ФАС и Минсельхоз изучат ситуацию с ценами на ягоды в России
ФАС и Минсельхоз изучат ситуацию с ценами на ягоды в России - 07.06.2024, ПРАЙМ
ФАС и Минсельхоз изучат ситуацию с ценами на ягоды в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минсельхоз РФ совместно изучат ситуацию с ценами на ягоды в стране, однако меры антимонопольного регулирования в этом | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T14:01+0300
2024-06-07T14:01+0300
2024-06-07T14:02+0300
россия
фас рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83742/24/837422418_156:0:3797:2048_1920x0_80_0_0_efc94b91458b7509b4d3ec18acd3afa0.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минсельхоз РФ совместно изучат ситуацию с ценами на ягоды в стране, однако меры антимонопольного регулирования в этом случае неприменимы, рассказал РИА Новости на ПМЭФ глава ФАС Максим Шаскольский. "ФАС совместно с Минсельхозом будет изучать ситуацию. Но важно понимать, что на этом рынке очень большое количество производителей, поставщиков, и меры антимонопольного регулирования здесь не могут быть применены", - заявил он в кулуарах форума, отвечая на вопрос о том, как сейчас обстоят дела со стоимостью ягод в стране. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83742/24/837422418_611:0:3342:2048_1920x0_80_0_0_ef8b2b73c90605e1d1abd370ae885e74.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фас рф
ФАС и Минсельхоз изучат ситуацию с ценами на ягоды в России
ФАС и Минсельхоз совместно изучат ситуацию с ценами на ягоды в России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минсельхоз РФ совместно изучат ситуацию с ценами на ягоды в стране, однако меры антимонопольного регулирования в этом случае неприменимы, рассказал РИА Новости на ПМЭФ глава ФАС Максим Шаскольский.
"ФАС совместно с Минсельхозом будет изучать ситуацию. Но важно понимать, что на этом рынке очень большое количество производителей, поставщиков, и меры антимонопольного регулирования здесь не могут быть применены", - заявил он в кулуарах форума, отвечая на вопрос о том, как сейчас обстоят дела со стоимостью ягод в стране.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.