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Минэкономразвития раскрыло, сколько туристов примет Россия в 2024 году

Минэкономразвития раскрыло, сколько туристов примет Россия в 2024 году - 07.06.2024, ПРАЙМ

Минэкономразвития раскрыло, сколько туристов примет Россия в 2024 году

Минэкономразвития прогнозирует, что по итогам 2024 года 5 миллионов иностранных туристов остановятся в российских гостиницах, сказал замминистра экономического... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T09:17+0300

2024-06-07T09:17+0300

2024-06-07T09:17+0300

россия

туризм

пмэф-2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Минэкономразвития прогнозирует, что по итогам 2024 года 5 миллионов иностранных туристов остановятся в российских гостиницах, сказал замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков на ПМЭФ. "По нашим самым оптимистичным прогнозам, ставим себе такую цель - планку в 5 миллионов туристов, которые будут жить в наших гостиницах, мы в этом году сможем преодолеть", - сказал Вахруков на сессии "Международное продвижение. Разработки новых туристических предложений и продуктов". Он уточнил, что про итогам 2023 года Россию посетило 4 миллиона иностранных туристов. Рост турпотока по отношению к 2022 году составил 20%, отметил замминистра. "Мы сегодня находимся в точке, когда нужно действовать здесь и сейчас. Потому что если мы сегодня не сориентируем ключевые ниши, ключевые страны, туристов из этих стран на поездки в Россию, не сможем продвинуть свой бренд, то завтра мы этот рынок просто потеряем", - подчеркнул Вахруков. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20240606/turizm-848927610.html

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россия, туризм, пмэф-2024