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Путин спрогнозировал рост доли туризма в ВВП России
Путин спрогнозировал рост доли туризма в ВВП России - 07.06.2024, ПРАЙМ
Путин спрогнозировал рост доли туризма в ВВП России
Доля туристической отрасли в ВВП России должна достичь пяти процентов к 2030 году, заявил глава государства Владимир Путин в рамках пленарного заседания ПМЭФ. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T16:23+0300
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2024-06-07T16:23+0300
россия
владимир путин
туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Доля туристической отрасли в ВВП России должна достичь пяти процентов к 2030 году, заявил глава государства Владимир Путин в рамках пленарного заседания ПМЭФ."За 6 лет доля туристической отрасли в валовом внутреннем продукте (ВВП) должна увеличиться до 5%. А количество поездок по стране с размещением в гостиницах вырастет до 140 миллионов человек", — отметил российский лидер.Президент также отметил необходимость создания комфортных и доступных условий для отдыха, включая строительство гостиниц, малых кемпингов, горнолыжных курортов и парков развлечений.
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россия, владимир путин, туризм
РОССИЯ, Владимир Путин, Туризм
Путин спрогнозировал рост доли туризма в ВВП России
Путин: доля туризма в ВВП России к 2030 году должна вырасти до пяти процентов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Доля туристической отрасли в ВВП России должна достичь пяти процентов к 2030 году, заявил глава государства Владимир Путин в рамках пленарного заседания ПМЭФ.
"За 6 лет доля туристической отрасли в валовом внутреннем продукте (ВВП) должна увеличиться до 5%. А количество поездок по стране с размещением в гостиницах вырастет до 140 миллионов человек", — отметил российский лидер.
Президент также отметил необходимость создания комфортных и доступных условий для отдыха, включая строительство гостиниц, малых кемпингов, горнолыжных курортов и парков развлечений.
Путин поручил создать единую цифровую платформу в сфере туризма