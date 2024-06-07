https://1prime.ru/20240607/tyumen-848957892.html

Силовики предотвратили теракт на железной дороге в Тюмени

Силовики предотвратили теракт на железной дороге в Тюмени - 07.06.2024, ПРАЙМ

Силовики предотвратили теракт на железной дороге в Тюмени

В Тюмени задержан местный житель, который, как сообщает региональное управление ФСБ, планировал совершить в городе теракт на железной дороге. | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T12:54+0300

2024-06-07T12:54+0300

2024-06-07T12:54+0300

происшествия

терроризм

тюменская область

железная дорога

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ТЮМЕНЬ, 7 июн – ПРАЙМ. В Тюмени задержан местный житель, который, как сообщает региональное управление ФСБ, планировал совершить в городе теракт на железной дороге. Уточняется, что житель Тюмени в составе группы лиц по предварительному сговору совершить теракт на участке Свердловской железной дороги, которая проходит по территории Тюмени… По версии следствия, он вступил в преступный сговор с неустановленным лицом в мессенджере. Вместе они планировали спровоцировать схождение поезда с рельсов или его опрокидывание."Их противоправная деятельность пресечена на стадии приготовления к преступлению", - говорится в сообщении.По решению Центрального районного суда Тюмени подозреваемый заключен под стражу. Дело расследуется по статье о приготовлении к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК России).

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терроризм, тюменская область, железная дорога