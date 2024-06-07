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Силовики предотвратили теракт на железной дороге в Тюмени - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Силовики предотвратили теракт на железной дороге в Тюмени
Силовики предотвратили теракт на железной дороге в Тюмени - 07.06.2024, ПРАЙМ
Силовики предотвратили теракт на железной дороге в Тюмени
В Тюмени задержан местный житель, который, как сообщает региональное управление ФСБ, планировал совершить в городе теракт на железной дороге. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T12:54+0300
2024-06-07T12:54+0300
происшествия
терроризм
тюменская область
железная дорога
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ТЮМЕНЬ, 7 июн – ПРАЙМ. В Тюмени задержан местный житель, который, как сообщает региональное управление ФСБ, планировал совершить в городе теракт на железной дороге. Уточняется, что житель Тюмени в составе группы лиц по предварительному сговору совершить теракт на участке Свердловской железной дороги, которая проходит по территории Тюмени… По версии следствия, он вступил в преступный сговор с неустановленным лицом в мессенджере. Вместе они планировали спровоцировать схождение поезда с рельсов или его опрокидывание."Их противоправная деятельность пресечена на стадии приготовления к преступлению", - говорится в сообщении.По решению Центрального районного суда Тюмени подозреваемый заключен под стражу. Дело расследуется по статье о приготовлении к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК России).
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терроризм, тюменская область, железная дорога
Происшествия, терроризм, Тюменская область, железная дорога
12:54 07.06.2024
 
Силовики предотвратили теракт на железной дороге в Тюмени

ФСБ: в Тюмени задержан местный житель за попытку совершить теракт на железной дороге

© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкШеврон ФСБ РФ
Шеврон ФСБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ
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ТЮМЕНЬ, 7 июн – ПРАЙМ. В Тюмени задержан местный житель, который, как сообщает региональное управление ФСБ, планировал совершить в городе теракт на железной дороге.
Уточняется, что житель Тюмени в составе группы лиц по предварительному сговору совершить теракт на участке Свердловской железной дороги, которая проходит по территории Тюмени…
По версии следствия, он вступил в преступный сговор с неустановленным лицом в мессенджере. Вместе они планировали спровоцировать схождение поезда с рельсов или его опрокидывание.
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"Их противоправная деятельность пресечена на стадии приготовления к преступлению", - говорится в сообщении.
По решению Центрального районного суда Тюмени подозреваемый заключен под стражу. Дело расследуется по статье о приготовлении к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК России).
 
ПроисшествиятерроризмТюменская областьжелезная дорога
 
 
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