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Песков переадресовал в МО вопрос о якобы учениях РФ в Карибском бассейне

Песков переадресовал в МО вопрос о якобы учениях РФ в Карибском бассейне - 07.06.2024, ПРАЙМ

Песков переадресовал в МО вопрос о якобы учениях РФ в Карибском бассейне

Вопрос об информации Associated Press о якобы готовящихся российских учениях в Карибском бассейне следует задать Министерству обороны России, заявил официальный | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T14:23+0300

2024-06-07T14:23+0300

2024-06-07T15:34+0300

вооружения

куба

карибский регион

россия

корабли

дмитрий песков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Вопрос об информации Associated Press о якобы готовящихся российских учениях в Карибском бассейне следует задать Министерству обороны России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Ранее агентство Associated Press, сославшись на американских чиновников, сообщало, что российские корабли и самолеты готовятся провести военные учения в Карибском регионе.Пескова попросили прокомментировать данную публикацию."Это в Минобороны надо обращаться", — ответил он.Издание со ссылкой на МИД Кубы сообщил, что российские военные корабли пробудут в Гаване с 12 по 17 июня. В дипведомстве отметили, что ни на одном из кораблей не будет ядерного оружия и присутствие военных судов "не несет угрозы региону".

куба

карибский регион

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куба, карибский регион, россия, корабли, дмитрий песков