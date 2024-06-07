https://1prime.ru/20240607/udobreniya-848978530.html

В Европе рассказали, что мешает ЕС восстановить производство удобрений

В Европе рассказали, что мешает ЕС восстановить производство удобрений - 07.06.2024, ПРАЙМ

В Европе рассказали, что мешает ЕС восстановить производство удобрений

Поставки более дешевых удобрений из РФ, которые составляют значительную часть импорта в ЕС, мешают странам Евросоюза восстановить собственное производство после | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T16:47+0300

2024-06-07T16:47+0300

2024-06-07T16:47+0300

россия

европа

удобрения

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Поставки более дешевых удобрений из РФ, которые составляют значительную часть импорта в ЕС, мешают странам Евросоюза восстановить собственное производство после его падения два года назад, считает ассоциация Fertilizers Europe. "Существует реальная угроза того, что Европа станет зависима от дешевого удобрения карбамид из России. С точки зрения европейской продовольственной безопасности это ужасно. Европа не реагирует на эту новую зависимость, развитие которой мы наблюдаем", – рассказал в интервью агентству Блумберг глава Fertilizers Europe Антуан Ходжа (Antoine Hoxha). Согласно данным европейского статистического агентства Евростат, импорт карбамидов в страны ЕС из России в первом квартале этого года составил 559 234 тонны, что в 1,7 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года и в 1,6 раза больше значений за четвертый квартал 2023 года. Как указывает Блумберг, два года назад многие европейские заводы по производству удобрений были вынуждены закрыться, что привело к сокращению поставок и сделало удобрения дорогими для местных фермеров. Теперь у отрасли вызывает беспокойство высокий уровень импорта, в частности, из России. "В какой-то момент около 70% мощностей по производству аммиака в блоке были остановлены или простаивали, хотя сейчас эта цифра намного ниже", – также сказал Ходжа. Потоки удобрения из страны подрывают усилия по возобновлению мощностей, которые были приостановлены из-за энергетического кризиса, а также повышают риски продовольственной безопасности континента, добавляет агентство со ссылкой на Fertilizers Europe.

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россия, европа, удобрения