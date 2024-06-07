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ЕК порекомендует начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, пишет СМИ - 07.06.2024, ПРАЙМ
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ЕК порекомендует начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, пишет СМИ
ЕК порекомендует начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, пишет СМИ - 07.06.2024, ПРАЙМ
ЕК порекомендует начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, пишет СМИ
Еврокомиссия порекомендует начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз в июне, до того, как Венгрия станет председателем Евросовета. Об этом пишет издание | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T08:26+0300
2024-06-07T08:26+0300
украина
ес
вступление украины в ес
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МОСКВА, 7 июн – ПРАЙМ. Еврокомиссия порекомендует начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз в июне, до того, как Венгрия станет председателем Евросовета. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на источники."ЕК порекомендует начать в этом месяце переговоры о вступлении Украины в ЕС, чтобы продемонстрировать поддержку (Киеву)… до того, как Будапешт возьмет на себя обязанности председателя блока", — сообщается в статье.Отмечается, что седьмого июня Еврокомиссия намерена объявить о выполнении Украиной всех требований для вступления в европейский блок, в том числе мер по борьбе с коррупцией, политическим лоббированием, защите языка меньшинства, а также введению новых правила о декларировании доходов для представителей власти.В свою очередь Брюссель, который на текущий момент председательствует в Совете Евросоюза, призывает провести первый раунд переговоров 25 июня, ожидая возражений от Будапешта. Полномочия Бельгии закончатся в конце этого года.Ранее украинский лидер Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. 14-15 декабря 2023 года лидеры стран-членов ЕС приняли решение запустить переговорный процесс о вступлении Украины и Молдавии в сообщество. Однако участники саммита не установили сроки начала переговоров. Евросовет поручил принять решение о переговорах после того, как Кишинев и Киев выполнят все поставленные условия.
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украина, ес, вступление украины в ес
УКРАИНА, ЕС, вступление Украины в ЕС
08:26 07.06.2024
 
ЕК порекомендует начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, пишет СМИ

FT: ЕК даст рекомендацию начать в июне переговоры о вступлении Украины в ЕС

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕК
ЕК - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 7 июн – ПРАЙМ. Еврокомиссия порекомендует начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз в июне, до того, как Венгрия станет председателем Евросовета. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на источники.
"ЕК порекомендует начать в этом месяце переговоры о вступлении Украины в ЕС, чтобы продемонстрировать поддержку (Киеву)… до того, как Будапешт возьмет на себя обязанности председателя блока", — сообщается в статье.
Отмечается, что седьмого июня Еврокомиссия намерена объявить о выполнении Украиной всех требований для вступления в европейский блок, в том числе мер по борьбе с коррупцией, политическим лоббированием, защите языка меньшинства, а также введению новых правила о декларировании доходов для представителей власти.
В свою очередь Брюссель, который на текущий момент председательствует в Совете Евросоюза, призывает провести первый раунд переговоров 25 июня, ожидая возражений от Будапешта. Полномочия Бельгии закончатся в конце этого года.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. 14-15 декабря 2023 года лидеры стран-членов ЕС приняли решение запустить переговорный процесс о вступлении Украины и Молдавии в сообщество. Однако участники саммита не установили сроки начала переговоров. Евросовет поручил принять решение о переговорах после того, как Кишинев и Киев выполнят все поставленные условия.
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