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Премьер Украины заявил о повреждении 70% ТЭС в стране

Премьер Украины заявил о повреждении 70% ТЭС в стране - 07.06.2024, ПРАЙМ

Премьер Украины заявил о повреждении 70% ТЭС в стране

Больше 70% тепловых электростанций на Украине выведены из строя, заявил в пятницу премьер-министр страны Денис Шмыгаль. | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T20:19+0300

2024-06-07T20:19+0300

2024-06-07T20:20+0300

энергетика

украина

тэс

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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Больше 70% тепловых электростанций на Украине выведены из строя, заявил в пятницу премьер-министр страны Денис Шмыгаль. "Фактически 42 энергоблока разрушены, 27% больших тепловых электростанций фактически остаются в рабочем состоянии, 73% повреждены или разрушены и сегодня не работают", — заявил Шмыгаль в эфире украинского новостного телемарафона. По словам премьера, Украина потеряла половину своих вырабатывающих электричество мощностей или 9,2 ГВт. При этом Киев работает над увеличением объема импорта электроэнергии, но, несмотря на техническую возможность принимать 2,2 ГВт, партнеры Украины пока согласны поставлять только 1,7 ГВт, указал он. Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

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