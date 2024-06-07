Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер Украины заявил о повреждении 70% ТЭС в стране - 07.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240607/ukraina-848990321.html
Премьер Украины заявил о повреждении 70% ТЭС в стране
Премьер Украины заявил о повреждении 70% ТЭС в стране - 07.06.2024, ПРАЙМ
Премьер Украины заявил о повреждении 70% ТЭС в стране
Больше 70% тепловых электростанций на Украине выведены из строя, заявил в пятницу премьер-министр страны Денис Шмыгаль. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T20:19+0300
2024-06-07T20:20+0300
энергетика
украина
тэс
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_0:182:2400:1532_1920x0_80_0_0_9fd7c10b4c3399e692686752af09a0da.jpg
МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Больше 70% тепловых электростанций на Украине выведены из строя, заявил в пятницу премьер-министр страны Денис Шмыгаль. "Фактически 42 энергоблока разрушены, 27% больших тепловых электростанций фактически остаются в рабочем состоянии, 73% повреждены или разрушены и сегодня не работают", — заявил Шмыгаль в эфире украинского новостного телемарафона. По словам премьера, Украина потеряла половину своих вырабатывающих электричество мощностей или 9,2 ГВт. При этом Киев работает над увеличением объема импорта электроэнергии, но, несмотря на техническую возможность принимать 2,2 ГВт, партнеры Украины пока согласны поставлять только 1,7 ГВт, указал он. Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://1prime.ru/20240607/ukraina-848986587.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_58:0:2343:1714_1920x0_80_0_0_2599a7af35d7e762af6ffb713b401648.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, тэс
Энергетика, УКРАИНА, ТЭС
20:19 07.06.2024 (обновлено: 20:20 07.06.2024)
 
Премьер Украины заявил о повреждении 70% ТЭС в стране

Шмыгаль: больше 70% ТЭС на Украине выведены из строя

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Больше 70% тепловых электростанций на Украине выведены из строя, заявил в пятницу премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
"Фактически 42 энергоблока разрушены, 27% больших тепловых электростанций фактически остаются в рабочем состоянии, 73% повреждены или разрушены и сегодня не работают", — заявил Шмыгаль в эфире украинского новостного телемарафона.
По словам премьера, Украина потеряла половину своих вырабатывающих электричество мощностей или 9,2 ГВт. При этом Киев работает над увеличением объема импорта электроэнергии, но, несмотря на техническую возможность принимать 2,2 ГВт, партнеры Украины пока согласны поставлять только 1,7 ГВт, указал он.
Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии.
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
Глава военкома НАТО прокомментировал тему Украины в альянсе
18:57
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
 
ЭнергетикаУКРАИНАТЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала