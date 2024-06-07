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ЦБ Венесуэлы выступил за независимую систему международных финрезервов

ЦБ Венесуэлы выступил за независимую систему международных финрезервов - 07.06.2024, ПРАЙМ

ЦБ Венесуэлы выступил за независимую систему международных финрезервов

Венесуэла выступает за создание новой системы международных финансовых резервов на нейтральной платформе, заявил президент Центрально Банка Венесуэлы Каликсто... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T13:50+0300

2024-06-07T13:50+0300

2024-06-07T13:50+0300

экономика

россия

венесуэла

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Венесуэла выступает за создание новой системы международных финансовых резервов на нейтральной платформе, заявил президент Центрально Банка Венесуэлы Каликсто Хосе Ортега Санчес. "Я считаю, что нам нужно работать над созданием глобальной безопасной финансовой сети. Над созданием международных резервных фондов, которые были бы основаны на нейтральной платформе, которые не были бы политически ориентированы, и такие организации могут решить проблемы, с которыми сталкиваются страны в сложных ситуациях", - сказал он, выступая на сессии в рамках ПМЭФ-2024. Он добавил, что страны мира, которые оказались под санкциями "знают, что они не планировали такой ситуации для себя". "Шесть лет назад это произошло с Венесуэлой, два года назад - с Россией, а кто будет следующим - неизвестно", - добавил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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россия, венесуэла