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ЦБ Венесуэлы выступил за независимую систему международных финрезервов - 07.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ЦБ Венесуэлы выступил за независимую систему международных финрезервов
ЦБ Венесуэлы выступил за независимую систему международных финрезервов - 07.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ Венесуэлы выступил за независимую систему международных финрезервов
Венесуэла выступает за создание новой системы международных финансовых резервов на нейтральной платформе, заявил президент Центрально Банка Венесуэлы Каликсто... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T13:50+0300
2024-06-07T13:50+0300
экономика
россия
венесуэла
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Венесуэла выступает за создание новой системы международных финансовых резервов на нейтральной платформе, заявил президент Центрально Банка Венесуэлы Каликсто Хосе Ортега Санчес. "Я считаю, что нам нужно работать над созданием глобальной безопасной финансовой сети. Над созданием международных резервных фондов, которые были бы основаны на нейтральной платформе, которые не были бы политически ориентированы, и такие организации могут решить проблемы, с которыми сталкиваются страны в сложных ситуациях", - сказал он, выступая на сессии в рамках ПМЭФ-2024. Он добавил, что страны мира, которые оказались под санкциями "знают, что они не планировали такой ситуации для себя". "Шесть лет назад это произошло с Венесуэлой, два года назад - с Россией, а кто будет следующим - неизвестно", - добавил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, венесуэла
Экономика, РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА
13:50 07.06.2024
 
ЦБ Венесуэлы выступил за независимую систему международных финрезервов

ЦБ Венесуэлы: Каракас за создание независимой системы международных финрезервов

© РИА Новости . Каролина Кабрал | Перейти в медиабанкФлаг на здании Национальной ассамблеи Венесуэлы в Каракасе
Флаг на здании Национальной ассамблеи Венесуэлы в Каракасе - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Каролина Кабрал
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Венесуэла выступает за создание новой системы международных финансовых резервов на нейтральной платформе, заявил президент Центрально Банка Венесуэлы Каликсто Хосе Ортега Санчес.
"Я считаю, что нам нужно работать над созданием глобальной безопасной финансовой сети. Над созданием международных резервных фондов, которые были бы основаны на нейтральной платформе, которые не были бы политически ориентированы, и такие организации могут решить проблемы, с которыми сталкиваются страны в сложных ситуациях", - сказал он, выступая на сессии в рамках ПМЭФ-2024.
Он добавил, что страны мира, которые оказались под санкциями "знают, что они не планировали такой ситуации для себя".
"Шесть лет назад это произошло с Венесуэлой, два года назад - с Россией, а кто будет следующим - неизвестно", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
ЭкономикаРОССИЯВЕНЕСУЭЛА
 
 
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