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В России построят новые верфи для строительства судов ледового класса

В России построят новые верфи для строительства судов ледового класса - 07.06.2024, ПРАЙМ

В России построят новые верфи для строительства судов ледового класса

Новые верфи для строительства судов ледового класса для обеспечения Северного морского пути могут быть построены в Приморье и Архангельской области, сообщил в... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T09:24+0300

2024-06-07T09:24+0300

2024-06-07T09:24+0300

россия

верфи

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Новые верфи для строительства судов ледового класса для обеспечения Северного морского пути могут быть построены в Приморье и Архангельской области, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "Переживания вызывает флот ледового класса – газовозы, контейнеровозы, сухогрузы. Очевидно, что существующих в РФ судостроительных мощностей не хватает. Вместе с Минпромторгом, "ОСК" и регионами прорабатываем сразу несколько проектов новых верфей. Перспективные участки – в Приморском крае - бухты Зарубино, Славянка, - и в Архангельской области, в том числе на площадке существующего завода "Севмаш", - сказал Чекунков. Он отметил, что ряд судоремонтных заводов можно конвертировать в судостроительные при инвестировании, как это происходит на Камчатке. "Без этих инвестиций мы буде отставать в создании флота. В ближайшие 10 лет нужно создавать более 100 судов", - добавил министр. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

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россия, верфи