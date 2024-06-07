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Чернышенко оценил объем инвестиций частного бизнеса в науку

Чернышенко оценил объем инвестиций частного бизнеса в науку - 07.06.2024, ПРАЙМ

Чернышенко оценил объем инвестиций частного бизнеса в науку

Вклад частного бизнеса в науку составляет около 200 миллиардов рублей в год, предприниматели начали доверять российской науке и прекратили делать ставку на... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T09:05+0300

2024-06-07T09:05+0300

2024-06-07T09:05+0300

россия

наука

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Вклад частного бизнеса в науку составляет около 200 миллиардов рублей в год, предприниматели начали доверять российской науке и прекратили делать ставку на иностранные технологии, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Сейчас вклад корпоративного бизнеса в науку в пропорции от всего объёма средств, которые идут на научные разработки (более полутриллиона рублей) составляет около 200 с лишним миллиардов рублей в год", - сказал вице-премьер РФ, отметив, что это 40 процентов от общего объема финансирования. По словам Чернышенко, пропорция продолжит увеличиваться за счет вклада бизнеса. "Здесь крайне важно, что бизнес стал доверять российской науке и делать ставку не на иностранные технологии, понимая всю уязвимость ситуации, а работая с российскими научными организациями", - отметил вице-премьер, уточнив, что сейчас виден бум интереса к российской науке со стороны бизнеса. По новому майскому указу президента РФ Владимира Путина о целях национального развития России, к 2030 году предстоит увеличить затраты на исследования и разработки не менее чем до 2% ВВП, в том числе за счет роста инвестиций со стороны частного бизнеса на эти цели не менее чем вдвое. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

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россия, наука