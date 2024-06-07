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Путин назвал развитие Восточного полигона одной из ключевых задач страны
Путин назвал развитие Восточного полигона одной из ключевых задач страны - 07.06.2024, ПРАЙМ
Путин назвал развитие Восточного полигона одной из ключевых задач страны
Освоение новых рынков требует транспортных связей, поэтому и развитие Восточного полигона - одна из главных задач государства. Об этом в ходе пленарной сессии... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T15:25+0300
2024-06-07T15:25+0300
2024-06-07T15:27+0300
владимир путин
восточный полигон
пмэф-2024
ржд
ржд логистика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Освоение новых рынков требует транспортных связей, поэтому и развитие Восточного полигона - одна из главных задач государства. Об этом в ходе пленарной сессии ПМЭФ заявил Владимир Путин."К 2030 году провозная способность Восточного полигона железных дорог должна вырасти до 210 миллионов тонн, а к 2032 году - до 270 миллионов тонн", - отметил Путин.Восточный полигон - сеть железных дорог общей протяженностью свыше 14 тысяч километров, протянувшаяся с запада на восток, объединяя транспортный потенциал Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожных магистралей.
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владимир путин, восточный полигон, пмэф-2024, ржд, ржд логистика
Владимир Путин, Восточный полигон, ПМЭФ-2024, РЖД, РЖД Логистика
Путин назвал развитие Восточного полигона одной из ключевых задач страны
Путин: развитие Восточного полигона - одна из ключевых задач для новых рынков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Освоение новых рынков требует транспортных связей, поэтому и развитие Восточного полигона - одна из главных задач государства. Об этом в ходе пленарной сессии ПМЭФ заявил Владимир Путин.
"К 2030 году провозная способность Восточного полигона железных дорог должна вырасти до 210 миллионов тонн, а к 2032 году - до 270 миллионов тонн", - отметил Путин.
Восточный полигон - сеть железных дорог общей протяженностью свыше 14 тысяч километров, протянувшаяся с запада на восток, объединяя транспортный потенциал Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожных магистралей.