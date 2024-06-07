Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин назвал развитие Восточного полигона одной из ключевых задач страны - 07.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240607/vostochnyy-848972413.html
Путин назвал развитие Восточного полигона одной из ключевых задач страны
Путин назвал развитие Восточного полигона одной из ключевых задач страны - 07.06.2024, ПРАЙМ
Путин назвал развитие Восточного полигона одной из ключевых задач страны
Освоение новых рынков требует транспортных связей, поэтому и развитие Восточного полигона - одна из главных задач государства. Об этом в ходе пленарной сессии... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T15:25+0300
2024-06-07T15:27+0300
владимир путин
восточный полигон
пмэф-2024
ржд
ржд логистика
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75257/84/752578400_0:81:800:531_1920x0_80_0_0_3ebde907326f3fe7b55e60786c7d8f17.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Освоение новых рынков требует транспортных связей, поэтому и развитие Восточного полигона - одна из главных задач государства. Об этом в ходе пленарной сессии ПМЭФ заявил Владимир Путин."К 2030 году провозная способность Восточного полигона железных дорог должна вырасти до 210 миллионов тонн, а к 2032 году - до 270 миллионов тонн", - отметил Путин.Восточный полигон - сеть железных дорог общей протяженностью свыше 14 тысяч километров, протянувшаяся с запада на восток, объединяя транспортный потенциал Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожных магистралей.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75257/84/752578400_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_bfec03b47ae296c81ab26d2951b89258.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, восточный полигон, пмэф-2024, ржд, ржд логистика
Владимир Путин, Восточный полигон, ПМЭФ-2024, РЖД, РЖД Логистика
15:25 07.06.2024 (обновлено: 15:27 07.06.2024)
 
Путин назвал развитие Восточного полигона одной из ключевых задач страны

Путин: развитие Восточного полигона - одна из ключевых задач для новых рынков

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Освоение новых рынков требует транспортных связей, поэтому и развитие Восточного полигона - одна из главных задач государства. Об этом в ходе пленарной сессии ПМЭФ заявил Владимир Путин.
"К 2030 году провозная способность Восточного полигона железных дорог должна вырасти до 210 миллионов тонн, а к 2032 году - до 270 миллионов тонн", - отметил Путин.
Восточный полигон - сеть железных дорог общей протяженностью свыше 14 тысяч километров, протянувшаяся с запада на восток, объединяя транспортный потенциал Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожных магистралей.
 
Владимир ПутинВосточный полигонПМЭФ-2024РЖДРЖД Логистика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала