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У Киева серьезные проблемы: F-16 у него будут, но без пилотов

У Киева серьезные проблемы: F-16 у него будут, но без пилотов - 07.06.2024, ПРАЙМ

У Киева серьезные проблемы: F-16 у него будут, но без пилотов

Вооруженные силы Украины получат истребители F-16, однако Киеву не хватает пилотов, сообщил польский телеканал Polsat TV. | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T17:11+0300

2024-06-07T17:11+0300

2024-06-07T17:11+0300

вооружения

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины получат истребители F-16, однако Киеву не хватает пилотов, сообщил польский телеканал Polsat TV."У Украины имеется очередная серьезная проблема, связанная с самолетами F-16. Киев уже скоро получит эти машины, но для их эксплуатации не хватает обученных пилотов", - сообщает телеканал.Как отметил Polsat TV, Украина уже попросила Запад решить эту проблему, однако свободных мест в центрах подготовки пилотов США и Европы нет.Ранее газета Politico сообщала, что Украина может получить свыше 60 самолетов F-16 от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии уже этим летом.Полный текст читайте на ИноСМИ

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