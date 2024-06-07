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У Киева серьезные проблемы: F-16 у него будут, но без пилотов - 07.06.2024, ПРАЙМ
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У Киева серьезные проблемы: F-16 у него будут, но без пилотов
У Киева серьезные проблемы: F-16 у него будут, но без пилотов - 07.06.2024, ПРАЙМ
У Киева серьезные проблемы: F-16 у него будут, но без пилотов
Вооруженные силы Украины получат истребители F-16, однако Киеву не хватает пилотов, сообщил польский телеканал Polsat TV. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T17:11+0300
2024-06-07T17:11+0300
вооружения
всу
f-16
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины получат истребители F-16, однако Киеву не хватает пилотов, сообщил польский телеканал Polsat TV."У Украины имеется очередная серьезная проблема, связанная с самолетами F-16. Киев уже скоро получит эти машины, но для их эксплуатации не хватает обученных пилотов", - сообщает телеканал.Как отметил Polsat TV, Украина уже попросила Запад решить эту проблему, однако свободных мест в центрах подготовки пилотов США и Европы нет.Ранее газета Politico сообщала, что Украина может получить свыше 60 самолетов F-16 от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии уже этим летом.Полный текст читайте на ИноСМИ
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всу, f-16
Вооружения, ВСУ, F-16
17:11 07.06.2024
 
У Киева серьезные проблемы: F-16 у него будут, но без пилотов

Polsat TV: в ВСУ не хватает пилотов для эксплуатации F-16

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Tech. Sgt. John RavenСамолет F-16
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Tech. Sgt. John Raven
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины получат истребители F-16, однако Киеву не хватает пилотов, сообщил польский телеканал Polsat TV.
"У Украины имеется очередная серьезная проблема, связанная с самолетами F-16. Киев уже скоро получит эти машины, но для их эксплуатации не хватает обученных пилотов", - сообщает телеканал.
Как отметил Polsat TV, Украина уже попросила Запад решить эту проблему, однако свободных мест в центрах подготовки пилотов США и Европы нет.
Ранее газета Politico сообщала, что Украина может получить свыше 60 самолетов F-16 от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии уже этим летом.
Полный текст читайте на ИноСМИ
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
Ремейк 1812 года: британцы высмеяли поставку ВСУ 60-х самолетов
11:27
 
ВооруженияВСУF-16
 
 
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