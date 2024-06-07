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ВТБ и Wildberries реализуют инвестпроект в подмосковной ОЭЗ "Максимиха" - 07.06.2024, ПРАЙМ
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ВТБ и Wildberries реализуют инвестпроект в подмосковной ОЭЗ "Максимиха"
ВТБ и Wildberries реализуют инвестпроект в подмосковной ОЭЗ "Максимиха" - 07.06.2024, ПРАЙМ
ВТБ и Wildberries реализуют инвестпроект в подмосковной ОЭЗ "Максимиха"
Онлайн-ритейлер Wildberries намерен разместить логистический центр в подмосковной особой экономической зоне "Максимиха", которую развивает Группа ВТБ,... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T10:49+0300
2024-06-07T10:50+0300
втб
пмэф-2024
wildberries
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Онлайн-ритейлер Wildberries намерен разместить логистический центр в подмосковной особой экономической зоне "Максимиха", которую развивает Группа ВТБ, соответствующее соглашение глава ВТБ Андрей Костин и глава Wildberries Татьяна Бакальчук подписали на ПМЭФ, сообщает пресс-служба ВТБ. "Согласно договоренностям, Wildberries приобретет земельный участок для строительства складского комплекса и объектов инфраструктуры. Особая экономическая зона "Максимиха" обеспечит комплекс энергоресурсами, дорогами и транспортными развязками", - сообщает пресс-служба ВТБ. Возможный объем инвестиций в строительство, как указывается в сообщении пресс-службы, может составить до 10 миллиардов рублей, при планируемой площади логистического центра – около 200 тысяч квадратных метров. Особая экономическая зона "Максимиха" расположена на южном направлении от Москвы в 45 километрах от МКАД. Среди преимуществ локации отмечается близость к Московской агломерации, доступ к Каширскому шоссе и М-4 "Дон", ЦКАД, железной дороге (расположение по транзитному ходу Китай - Европа и Север - Юг). "В связи с удобным логистическим расположением на ее территории планируется строительство промышленно-производственных предприятий, а также складских помещений под запросы клиентов. Развитие территории позволит инвесторам в максимально короткие сроки приступить к реализации инвестиционных проектов и оптимизировать сроки ввода проекта в эксплуатацию", - говорится в сообщении. На данный момент ведется активное строительство контейнерного терминала "Усады", который позволит развивать предприятия, ориентированные на железнодорожную логистику. Особая экономическая зона имеет собственную службу технического заказчика, что позволяет вести строительство объектов любой сложности, отмечает пресс-служба банка. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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втб, пмэф-2024, wildberries
ВТБ, ПМЭФ-2024, Wildberries
10:49 07.06.2024 (обновлено: 10:50 07.06.2024)
 
ВТБ и Wildberries реализуют инвестпроект в подмосковной ОЭЗ "Максимиха"

ВТБ и Wildberries договорились о реализации инвестпроекта в подмосковной ОЭЗ "Максимиха"

© РИА Новости . Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Ирина Алтухова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Онлайн-ритейлер Wildberries намерен разместить логистический центр в подмосковной особой экономической зоне "Максимиха", которую развивает Группа ВТБ, соответствующее соглашение глава ВТБ Андрей Костин и глава Wildberries Татьяна Бакальчук подписали на ПМЭФ, сообщает пресс-служба ВТБ.
"Согласно договоренностям, Wildberries приобретет земельный участок для строительства складского комплекса и объектов инфраструктуры. Особая экономическая зона "Максимиха" обеспечит комплекс энергоресурсами, дорогами и транспортными развязками", - сообщает пресс-служба ВТБ.
Возможный объем инвестиций в строительство, как указывается в сообщении пресс-службы, может составить до 10 миллиардов рублей, при планируемой площади логистического центра – около 200 тысяч квадратных метров.
Особая экономическая зона "Максимиха" расположена на южном направлении от Москвы в 45 километрах от МКАД. Среди преимуществ локации отмечается близость к Московской агломерации, доступ к Каширскому шоссе и М-4 "Дон", ЦКАД, железной дороге (расположение по транзитному ходу Китай - Европа и Север - Юг).
"В связи с удобным логистическим расположением на ее территории планируется строительство промышленно-производственных предприятий, а также складских помещений под запросы клиентов. Развитие территории позволит инвесторам в максимально короткие сроки приступить к реализации инвестиционных проектов и оптимизировать сроки ввода проекта в эксплуатацию", - говорится в сообщении.
На данный момент ведется активное строительство контейнерного терминала "Усады", который позволит развивать предприятия, ориентированные на железнодорожную логистику. Особая экономическая зона имеет собственную службу технического заказчика, что позволяет вести строительство объектов любой сложности, отмечает пресс-служба банка.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
ВТБПМЭФ-2024Wildberries
 
 
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