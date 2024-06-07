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ВТБ прокомментировал решение Банка России по ключевой ставке

ВТБ прокомментировал решение Банка России по ключевой ставке - 07.06.2024, ПРАЙМ

ВТБ прокомментировал решение Банка России по ключевой ставке

Сохранение ключевой ставки на уровне 16% означает, что ЦБ РФ предпочел двигаться в сторону жесткой риторики, нежели делать резкие шаги, заявил первый зампред... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T14:08+0300

2024-06-07T14:08+0300

2024-06-07T14:18+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Сохранение ключевой ставки на уровне 16% означает, что ЦБ РФ предпочел двигаться в сторону жесткой риторики, нежели делать резкие шаги, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов на ПМЭФ. "Сохранение ключевой ставки означает, что Банк России предпочел двигаться в сторону жесткой риторики, нежели делать резкие шаги", - сказал он. Топ-менеджер добавил, что это подтверждает тезис о том, что сила влияния прогнозных периодов на снижение инфляции и формирование ожиданий в отношении этих прогнозных периодов имеет большую силу, чем движение ставки в моменте. Банк России принял решение в четвертый раз сохранить ключевую ставку на уровне 16 процентов годовыхРанее глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу "Россия 1" заявил, что Банк России повысит ключевую ставку. Глава Сбербанка Герман Греф, в свою очередь, отмечал, что никаких триггеров для снижения ставки нет, 7 июня Банк России ее как минимум сохранит.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

втб, пмэф-2024, ставка банка россии