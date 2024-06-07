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ВТБ прокомментировал решение Банка России по ключевой ставке - 07.06.2024, ПРАЙМ
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ВТБ прокомментировал решение Банка России по ключевой ставке
ВТБ прокомментировал решение Банка России по ключевой ставке - 07.06.2024, ПРАЙМ
ВТБ прокомментировал решение Банка России по ключевой ставке
Сохранение ключевой ставки на уровне 16% означает, что ЦБ РФ предпочел двигаться в сторону жесткой риторики, нежели делать резкие шаги, заявил первый зампред... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T14:08+0300
2024-06-07T14:18+0300
втб
пмэф-2024
ставка банка россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Сохранение ключевой ставки на уровне 16% означает, что ЦБ РФ предпочел двигаться в сторону жесткой риторики, нежели делать резкие шаги, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов на ПМЭФ. "Сохранение ключевой ставки означает, что Банк России предпочел двигаться в сторону жесткой риторики, нежели делать резкие шаги", - сказал он. Топ-менеджер добавил, что это подтверждает тезис о том, что сила влияния прогнозных периодов на снижение инфляции и формирование ожиданий в отношении этих прогнозных периодов имеет большую силу, чем движение ставки в моменте. Банк России принял решение в четвертый раз сохранить ключевую ставку на уровне 16 процентов годовыхРанее глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу "Россия 1" заявил, что Банк России повысит ключевую ставку. Глава Сбербанка Герман Греф, в свою очередь, отмечал, что никаких триггеров для снижения ставки нет, 7 июня Банк России ее как минимум сохранит.
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втб, пмэф-2024, ставка банка россии
ВТБ, ПМЭФ-2024, ставка Банка России
14:08 07.06.2024 (обновлено: 14:18 07.06.2024)
 
ВТБ прокомментировал решение Банка России по ключевой ставке

ВТБ: сохранение ключевой ставки означает, что ЦБ предпочел жесткую риторику резким шагам

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ на здании в Москве.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Сохранение ключевой ставки на уровне 16% означает, что ЦБ РФ предпочел двигаться в сторону жесткой риторики, нежели делать резкие шаги, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов на ПМЭФ.
"Сохранение ключевой ставки означает, что Банк России предпочел двигаться в сторону жесткой риторики, нежели делать резкие шаги", - сказал он.
Топ-менеджер добавил, что это подтверждает тезис о том, что сила влияния прогнозных периодов на снижение инфляции и формирование ожиданий в отношении этих прогнозных периодов имеет большую силу, чем движение ставки в моменте.
Банк России принял решение в четвертый раз сохранить ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых
Ранее глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу "Россия 1" заявил, что Банк России повысит ключевую ставку. Глава Сбербанка Герман Греф, в свою очередь, отмечал, что никаких триггеров для снижения ставки нет, 7 июня Банк России ее как минимум сохранит.
 
ВТБПМЭФ-2024ставка Банка России
 
 
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