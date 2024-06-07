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Голикова оценила вклад системы здравоохранения в ВВП России в 2023 году - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Голикова оценила вклад системы здравоохранения в ВВП России в 2023 году
Голикова оценила вклад системы здравоохранения в ВВП России в 2023 году - 07.06.2024, ПРАЙМ
Голикова оценила вклад системы здравоохранения в ВВП России в 2023 году
Система здравоохранения дала вклад в увеличение ВВП России на уровне 1,6 триллиона рублей в прошлом году, в 2022 году он составил 1,44 триллиона рублей,... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T12:31+0300
2024-06-07T12:31+0300
россия
ввп
система здравоохранения
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Система здравоохранения дала вклад в увеличение ВВП России на уровне 1,6 триллиона рублей в прошлом году, в 2022 году он составил 1,44 триллиона рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "По тем оценкам, которые сейчас мы видим, по данным, еще они не опубликованы, за 2023 год, можно смело утверждать, что это уже цифра (вклада системы здравоохранения в ВВП России - ред.) большая – это 1,6 триллиона рублей", - сказала Голикова во время конференции "Здоровьесберегающие технологии: путь к долголетию" на ПМЭФ. Она отметила, что, по данным за 2022 год, работа системы здравоохранения и медицинской науки дала вклад в рост ВВП на уровне 1,44 триллиона рублей. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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россия, ввп, система здравоохранения
РОССИЯ, ВВП, система здравоохранения
12:31 07.06.2024
 
Голикова оценила вклад системы здравоохранения в ВВП России в 2023 году

Голикова: система здравоохранения в 2023 г дала ВВП РФ составил 1,6 трлн рублей

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Система здравоохранения дала вклад в увеличение ВВП России на уровне 1,6 триллиона рублей в прошлом году, в 2022 году он составил 1,44 триллиона рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"По тем оценкам, которые сейчас мы видим, по данным, еще они не опубликованы, за 2023 год, можно смело утверждать, что это уже цифра (вклада системы здравоохранения в ВВП России - ред.) большая – это 1,6 триллиона рублей", - сказала Голикова во время конференции "Здоровьесберегающие технологии: путь к долголетию" на ПМЭФ.
Она отметила, что, по данным за 2022 год, работа системы здравоохранения и медицинской науки дала вклад в рост ВВП на уровне 1,44 триллиона рублей.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
 
РОССИЯВВПсистема здравоохранения
 
 
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