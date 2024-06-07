https://1prime.ru/20240607/yadernoe-oruzhie-848946566.html

США намерены принять "более агрессивную стратегию" по ЯО, пишет СМИ

США намерены принять "более агрессивную стратегию" по ЯО, пишет СМИ - 07.06.2024, ПРАЙМ

США намерены принять "более агрессивную стратегию" по ЯО, пишет СМИ

Американская администрация седьмого июня намерена объявить о принятии "более агрессивную стратегию" в сфере ядерного оружия. Об этом пишет Semafor, ссылаясь на... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T10:00+0300

2024-06-07T10:00+0300

2024-06-07T10:00+0300

сша

ядерное оружие

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ВАШИНГТОН, 7 июн - ПРАЙМ. Американская администрация седьмого июня намерена объявить о принятии "более агрессивную стратегию" в сфере ядерного оружия. Об этом пишет Semafor, ссылаясь на высокопоставленного представителя властей США.Так, отмечается, что вскоре Вашингтон выскажется в пользу "более конкурентного подхода" к нераспространению ядерного оружия и контролю над ним. Кроме того, американские власти хотят "внести определенные корректировки" касательно позиционирования и численности такого типа вооружений.Ожидается, что обновленный подход будет представлен старшим директором Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранаем Вадди на конференции по контролю над вооружениями.ИМздание пишет, что таким образом Вашингтон хочет убедить своих соперников пойти на переговоры и обсудить вопросы нераспространения ядерного оружия, но в то же время намерены дать понять, что "отказ от диалога имеет последствия".Ранее сообщалось, что США провели второй за несколько дней пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman II. Отмечается, что первое испытание состоялось 4 июня.

https://1prime.ru/20240606/ssha-848914518.html

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сша, ядерное оружие