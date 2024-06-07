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В США заявили, что всерьез восприняли слова Путина о недопустимости ЯО - 07.06.2024, ПРАЙМ
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В США заявили, что всерьез восприняли слова Путина о недопустимости ЯО
В США заявили, что всерьез восприняли слова Путина о недопустимости ЯО - 07.06.2024, ПРАЙМ
В США заявили, что всерьез восприняли слова Путина о недопустимости ЯО
США всерьез восприняли слова президента РФ Владимира Путина о недопустимости применения ядерного оружия, заявил РИА Новости специальный помощник американского... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T22:51+0300
2024-06-07T22:51+0300
вооружения
сша
ядерное оружие
россия
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ВАШИНГТОН, 7 июн — ПРАЙМ. США всерьез восприняли слова президента РФ Владимира Путина о недопустимости применения ядерного оружия, заявил РИА Новости специальный помощник американского президента, старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди. "Конечно, мы осведомлены. Мы всерьез относимся к заявлениям (российского - ред.) лидера, президента", — сообщил он агентству. По словам Вадди, в администрации президента США надеются на то, что глава российского государства продолжит придерживаться своей позиции по данному вопросу. В пятницу Путин на ПМЭФ заявил, что исходит из того, что мир до ядерных ракетных ударов никогда не дойдет. Ранее Вадди заявил, что США продолжат соблюдать положения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до тех пор, пока Россия делает то же самое. По словам Байдена, США не намерены размещать ядерное оружие в космосе, так как это стало бы "явным нарушением" существующих договоренностей.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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сша, ядерное оружие, россия
Вооружения, США, ядерное оружие, РОССИЯ
22:51 07.06.2024
 
В США заявили, что всерьез восприняли слова Путина о недопустимости ЯО

Белый дом: США всерьез восприняли слова Путина о недопустимости ядерного оружия

© РИА Новости . Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 7 июн — ПРАЙМ. США всерьез восприняли слова президента РФ Владимира Путина о недопустимости применения ядерного оружия, заявил РИА Новости специальный помощник американского президента, старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди.
"Конечно, мы осведомлены. Мы всерьез относимся к заявлениям (российского - ред.) лидера, президента", — сообщил он агентству.
По словам Вадди, в администрации президента США надеются на то, что глава российского государства продолжит придерживаться своей позиции по данному вопросу.
В пятницу Путин на ПМЭФ заявил, что исходит из того, что мир до ядерных ракетных ударов никогда не дойдет.
Флаг США
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21:36
Ранее Вадди заявил, что США продолжат соблюдать положения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до тех пор, пока Россия делает то же самое. По словам Байдена, США не намерены размещать ядерное оружие в космосе, так как это стало бы "явным нарушением" существующих договоренностей.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
ВооруженияСШАядерное оружиеРОССИЯ
 
 
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