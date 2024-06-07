https://1prime.ru/20240607/yadernoe-oruzhie-848991758.html

В США заявили, что всерьез восприняли слова Путина о недопустимости ЯО

В США заявили, что всерьез восприняли слова Путина о недопустимости ЯО - 07.06.2024, ПРАЙМ

В США заявили, что всерьез восприняли слова Путина о недопустимости ЯО

США всерьез восприняли слова президента РФ Владимира Путина о недопустимости применения ядерного оружия, заявил РИА Новости специальный помощник американского... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T22:51+0300

2024-06-07T22:51+0300

2024-06-07T22:51+0300

вооружения

сша

ядерное оружие

россия

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ВАШИНГТОН, 7 июн — ПРАЙМ. США всерьез восприняли слова президента РФ Владимира Путина о недопустимости применения ядерного оружия, заявил РИА Новости специальный помощник американского президента, старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди. "Конечно, мы осведомлены. Мы всерьез относимся к заявлениям (российского - ред.) лидера, президента", — сообщил он агентству. По словам Вадди, в администрации президента США надеются на то, что глава российского государства продолжит придерживаться своей позиции по данному вопросу. В пятницу Путин на ПМЭФ заявил, что исходит из того, что мир до ядерных ракетных ударов никогда не дойдет. Ранее Вадди заявил, что США продолжат соблюдать положения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до тех пор, пока Россия делает то же самое. По словам Байдена, США не намерены размещать ядерное оружие в космосе, так как это стало бы "явным нарушением" существующих договоренностей.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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сша, ядерное оружие, россия