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В США заявили, что всерьез восприняли слова Путина о недопустимости ЯО
В США заявили, что всерьез восприняли слова Путина о недопустимости ЯО - 07.06.2024, ПРАЙМ
В США заявили, что всерьез восприняли слова Путина о недопустимости ЯО
США всерьез восприняли слова президента РФ Владимира Путина о недопустимости применения ядерного оружия, заявил РИА Новости специальный помощник американского... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T22:51+0300
2024-06-07T22:51+0300
2024-06-07T22:51+0300
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ВАШИНГТОН, 7 июн — ПРАЙМ. США всерьез восприняли слова президента РФ Владимира Путина о недопустимости применения ядерного оружия, заявил РИА Новости специальный помощник американского президента, старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди. "Конечно, мы осведомлены. Мы всерьез относимся к заявлениям (российского - ред.) лидера, президента", — сообщил он агентству. По словам Вадди, в администрации президента США надеются на то, что глава российского государства продолжит придерживаться своей позиции по данному вопросу. В пятницу Путин на ПМЭФ заявил, что исходит из того, что мир до ядерных ракетных ударов никогда не дойдет. Ранее Вадди заявил, что США продолжат соблюдать положения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до тех пор, пока Россия делает то же самое. По словам Байдена, США не намерены размещать ядерное оружие в космосе, так как это стало бы "явным нарушением" существующих договоренностей.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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Вооружения, США, ядерное оружие, РОССИЯ
В США заявили, что всерьез восприняли слова Путина о недопустимости ЯО
Белый дом: США всерьез восприняли слова Путина о недопустимости ядерного оружия
ВАШИНГТОН, 7 июн — ПРАЙМ. США всерьез восприняли слова президента РФ Владимира Путина о недопустимости применения ядерного оружия, заявил РИА Новости специальный помощник американского президента, старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди.
"Конечно, мы осведомлены. Мы всерьез относимся к заявлениям (российского - ред.) лидера, президента", — сообщил он агентству.
По словам Вадди, в администрации президента США надеются на то, что глава российского государства продолжит придерживаться своей позиции по данному вопросу.
В пятницу Путин на ПМЭФ заявил, что исходит из того, что мир до ядерных ракетных ударов никогда не дойдет.
СМИ: запасы снарядов США истощены на фоне конфликтов в Израиле и Украине
Ранее Вадди заявил, что США продолжат соблюдать положения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до тех пор, пока Россия делает то же самое. По словам Байдена, США не намерены размещать ядерное оружие в космосе, так как это стало бы "явным нарушением" существующих договоренностей.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.