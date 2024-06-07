Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Белом доме прокомментировали расширение арсенала США в ядерной сфере - 07.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240607/yadernyy-arsenal-848990885.html
В Белом доме прокомментировали расширение арсенала США в ядерной сфере
В Белом доме прокомментировали расширение арсенала США в ядерной сфере - 07.06.2024, ПРАЙМ
В Белом доме прокомментировали расширение арсенала США в ядерной сфере
Увеличение арсенала и боеготовности США в ядерной сфере позволит вернуться к диалогу о контроле над вооружениями с Россией и КНР, считает старший директор... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T21:07+0300
2024-06-07T21:07+0300
вооружения
сша
дснв
ядерное оружие
россия
кнр
https://cdnn.1prime.ru/img/83392/36/833923616_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_a6c365e1501d2fc719ee4a730b6badf6.jpg
ВАШИНГТОН, 7 июн — ПРАЙМ. Увеличение арсенала и боеготовности США в ядерной сфере позволит вернуться к диалогу о контроле над вооружениями с Россией и КНР, считает старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди. "Реальность такова, что дальнейшее расширение наших вооружений и боеготовности (в ядерной сфере — ред.) невероятно важны для возрождения контроля над стратегическими вооружениями, будет стимулировать Россию и КНР к участию в контроле над вооружениями", — заявил на заседании Ассоциации по контролю над вооружениями. Вадди добавил, что американская администрация одновременно готовится к сценарию, при котором подобного диалога не будет.Ранее Вадди заявил, что США продолжат соблюдать положения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до тех пор, пока Россия делает то же самое. По словам Байдена, США не намерены размещать ядерное оружие в космосе, так как это стало бы "явным нарушением" существующих договоренностей.
https://1prime.ru/20240607/dsnv-848989937.html
сша
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83392/36/833923616_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_6977b7b8ddc84fdfaade3969eebeec43.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, дснв, ядерное оружие, россия, кнр
Вооружения, США, ДСНВ, ядерное оружие, РОССИЯ, КНР
21:07 07.06.2024
 
В Белом доме прокомментировали расширение арсенала США в ядерной сфере

Белый дом: расширение арсенала США позволит вернуться к диалогу с Россией и КНР

© РИА Новости . Михаил Тургиев | Перейти в медиабанкЗабор у Белого дома в Вашингтоне станет выше
Забор у Белого дома в Вашингтоне станет выше - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Михаил Тургиев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 7 июн ПРАЙМ. Увеличение арсенала и боеготовности США в ядерной сфере позволит вернуться к диалогу о контроле над вооружениями с Россией и КНР, считает старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди.
Белый дом - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
В США прокомментировали соблюдение норм ДСНВ
19:55
"Реальность такова, что дальнейшее расширение наших вооружений и боеготовности (в ядерной сфере — ред.) невероятно важны для возрождения контроля над стратегическими вооружениями, будет стимулировать Россию и КНР к участию в контроле над вооружениями", — заявил на заседании Ассоциации по контролю над вооружениями.
Вадди добавил, что американская администрация одновременно готовится к сценарию, при котором подобного диалога не будет.
Ранее Вадди заявил, что США продолжат соблюдать положения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до тех пор, пока Россия делает то же самое. По словам Байдена, США не намерены размещать ядерное оружие в космосе, так как это стало бы "явным нарушением" существующих договоренностей.
 
ВооруженияСШАДСНВядерное оружиеРОССИЯКНР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала