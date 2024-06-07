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В Белом доме прокомментировали расширение арсенала США в ядерной сфере

В Белом доме прокомментировали расширение арсенала США в ядерной сфере - 07.06.2024, ПРАЙМ

В Белом доме прокомментировали расширение арсенала США в ядерной сфере

Увеличение арсенала и боеготовности США в ядерной сфере позволит вернуться к диалогу о контроле над вооружениями с Россией и КНР, считает старший директор... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T21:07+0300

2024-06-07T21:07+0300

2024-06-07T21:07+0300

вооружения

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ядерное оружие

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ВАШИНГТОН, 7 июн — ПРАЙМ. Увеличение арсенала и боеготовности США в ядерной сфере позволит вернуться к диалогу о контроле над вооружениями с Россией и КНР, считает старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди. "Реальность такова, что дальнейшее расширение наших вооружений и боеготовности (в ядерной сфере — ред.) невероятно важны для возрождения контроля над стратегическими вооружениями, будет стимулировать Россию и КНР к участию в контроле над вооружениями", — заявил на заседании Ассоциации по контролю над вооружениями. Вадди добавил, что американская администрация одновременно готовится к сценарию, при котором подобного диалога не будет.Ранее Вадди заявил, что США продолжат соблюдать положения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до тех пор, пока Россия делает то же самое. По словам Байдена, США не намерены размещать ядерное оружие в космосе, так как это стало бы "явным нарушением" существующих договоренностей.

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сша, дснв, ядерное оружие, россия, кнр