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Чернышенко предупредил о страшной демографической яме в России - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Чернышенко предупредил о страшной демографической яме в России
Чернышенко предупредил о страшной демографической яме в России - 07.06.2024, ПРАЙМ
Чернышенко предупредил о страшной демографической яме в России
Россия может попасть в демографическую яму, к 2030 году дефицит работников может составить 2,4 миллиона человек, отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T10:59+0300
2024-06-07T11:03+0300
дмитрий чернышенко
демография
дефицит кадров
пмэф-2024
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Россия может попасть в демографическую яму, к 2030 году дефицит работников может составить 2,4 миллиона человек, отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на бизнес-завтраке "Сбера" в рамках Петербургского международного экономического форума."У нас надвигается страшная - просто вижу уже по грядущему снижению количества выпускников школ и поступающих в вузы - демографическая яма, хотим мы или нет", - заявил вице-премьер. Около 92 процентов российских компаний испытывают нехватку кадров, следует из опроса Института Развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ), с результатами которого ознакомились "Известия" 28 марта. Аналитики подсчитали, что более половины специалистов не хватает в промышленности, на втором месте — сельское хозяйство, замыкает тройку строительный сектор.
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дмитрий чернышенко, демография, дефицит кадров, пмэф-2024
Дмитрий Чернышенко, демография, дефицит кадров, ПМЭФ-2024
10:59 07.06.2024 (обновлено: 11:03 07.06.2024)
 
Чернышенко предупредил о страшной демографической яме в России

Чернышенко предупредил о надвигающейся демографической яме в России

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Максим Блинов | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства РФ
Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Максим Блинов
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Россия может попасть в демографическую яму, к 2030 году дефицит работников может составить 2,4 миллиона человек, отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на бизнес-завтраке "Сбера" в рамках Петербургского международного экономического форума.
"У нас надвигается страшная - просто вижу уже по грядущему снижению количества выпускников школ и поступающих в вузы - демографическая яма, хотим мы или нет", - заявил вице-премьер.
Около 92 процентов российских компаний испытывают нехватку кадров, следует из опроса Института Развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ), с результатами которого ознакомились "Известия" 28 марта. Аналитики подсчитали, что более половины специалистов не хватает в промышленности, на втором месте — сельское хозяйство, замыкает тройку строительный сектор.
 
Дмитрий Чернышенкодемографиядефицит кадровПМЭФ-2024
 
 
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