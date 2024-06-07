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ФАС рассказала, когда решит ситуацию с нарушениями "Яндекс Такси"

ФАС рассказала, когда решит ситуацию с нарушениями "Яндекс Такси" - 07.06.2024, ПРАЙМ

ФАС рассказала, когда решит ситуацию с нарушениями "Яндекс Такси"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассчитывает решить ситуацию с нарушениями "Яндекс Такси" этим летом, учитывая доминирующее положение компании... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T14:37+0300

2024-06-07T14:37+0300

2024-06-07T14:37+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассчитывает решить ситуацию с нарушениями "Яндекс Такси" этим летом, учитывая доминирующее положение компании на рынке, заявил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский в кулуарах ПМЭФ. "У нас идет широкий диалог с "Яндекс Такси" по вопросам и блокировок водителей, пассажиров, условиям оплаты, по поводу формирования цены - мы изучаем коэффициенты, которые используются компанией для расчета оплаты. Все эти вещи изучаются. Мы будем внимательно смотреть этот алгоритм, и принимать решение, учитывая то, что компания занимает доминирующее положение на рынке", - ответил он на вопрос о том, видит ли ФАС сейчас нарушения в работе сервиса. Руководитель ФАС подчеркнул, что с компанией идет "нормальный диалог". "Думаю, летом мы с компанией разберемся. … То есть нам поступают материалы, мы их изучаем. Компания понимает практики, которые вызывают вопросы, исправляет их. Положительно оцениваем перспективы урегулирования ситуации", - резюмировал он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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