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ФАС отметила снижение цен на яйца и курицу

ФАС отметила снижение цен на яйца и курицу - 07.06.2024, ПРАЙМ

ФАС отметила снижение цен на яйца и курицу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России видит только сезонные изменения цен на продукты - с обычной динамикой, при этом по курице и яйцу есть тенденция... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T13:59+0300

2024-06-07T13:59+0300

2024-06-07T13:59+0300

фас рф

яйца

курица

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России видит только сезонные изменения цен на продукты - с обычной динамикой, при этом по курице и яйцу есть тенденция к снижению стоимости, рассказал РИА Новости на ПМЭФ глава службы Максим Шаскольский. "Мы видим только сезонные изменения на отдельные товары, которые повторяют динамику, которая всегда была в это время. Других каких-то изменений мы не видим. По тем направлениям, где мы проводили проверки - по яйцу куриному, мясу птицы - видим тенденцию к снижению цен", - заявил он в кулуарах форума. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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фас рф, яйца, курица