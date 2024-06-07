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Греф оценил сроки сохранения бурного роста зарплат в России - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Греф оценил сроки сохранения бурного роста зарплат в России
Греф оценил сроки сохранения бурного роста зарплат в России - 07.06.2024, ПРАЙМ
Греф оценил сроки сохранения бурного роста зарплат в России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Сколько будет продолжаться бурный рост зарплат в России, зависит от того, сколько будет идти рост бюджетных расходов, это... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T11:59+0300
2024-06-07T11:59+0300
экономика
россия
зарплата
герман греф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Сколько будет продолжаться бурный рост зарплат в России, зависит от того, сколько будет идти рост бюджетных расходов, это вряд ли будет больше года, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава Сбербанка Герман Греф. "Сколько это (рост зарплат в РФ - ред.) может продолжаться, зависит от того, когда у нас закончатся бюджетные деньги. Скорее всего, что рост бюджетных расходов не будет продолжаться долго. Я не знаю, сколько это еще может длиться, может быть год. Вряд ли больше", - считает Греф. "Соответственно, эта модель роста, она исчерпаема", - добавил он. По данным Росстата, реальные зарплаты в России в марте ускорили рост до 12,9% в годовом выражении с 10,8% в феврале, по итогам первого квартала рост составил 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, зарплата, герман греф
Экономика, РОССИЯ, зарплата, Герман Греф
11:59 07.06.2024
 
Греф оценил сроки сохранения бурного роста зарплат в России

Греф: бурный рост зарплат может сохраняться в экономике РФ максимум до года

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк% Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф
% Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Сколько будет продолжаться бурный рост зарплат в России, зависит от того, сколько будет идти рост бюджетных расходов, это вряд ли будет больше года, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава Сбербанка Герман Греф.
"Сколько это (рост зарплат в РФ - ред.) может продолжаться, зависит от того, когда у нас закончатся бюджетные деньги. Скорее всего, что рост бюджетных расходов не будет продолжаться долго. Я не знаю, сколько это еще может длиться, может быть год. Вряд ли больше", - считает Греф.
"Соответственно, эта модель роста, она исчерпаема", - добавил он.
По данным Росстата, реальные зарплаты в России в марте ускорили рост до 12,9% в годовом выражении с 10,8% в феврале, по итогам первого квартала рост составил 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
ЭкономикаРОССИЯзарплатаГерман Греф
 
 
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