https://1prime.ru/20240607/zarplaty-848954761.html

Греф оценил сроки сохранения бурного роста зарплат в России

Греф оценил сроки сохранения бурного роста зарплат в России - 07.06.2024, ПРАЙМ

Греф оценил сроки сохранения бурного роста зарплат в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Сколько будет продолжаться бурный рост зарплат в России, зависит от того, сколько будет идти рост бюджетных расходов, это... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T11:59+0300

2024-06-07T11:59+0300

2024-06-07T11:59+0300

экономика

россия

зарплата

герман греф

https://cdnn.1prime.ru/img/82563/41/825634176_0:194:2955:1856_1920x0_80_0_0_3e1ef152802cfcaf3836558059bd9b06.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Сколько будет продолжаться бурный рост зарплат в России, зависит от того, сколько будет идти рост бюджетных расходов, это вряд ли будет больше года, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава Сбербанка Герман Греф. "Сколько это (рост зарплат в РФ - ред.) может продолжаться, зависит от того, когда у нас закончатся бюджетные деньги. Скорее всего, что рост бюджетных расходов не будет продолжаться долго. Я не знаю, сколько это еще может длиться, может быть год. Вряд ли больше", - считает Греф. "Соответственно, эта модель роста, она исчерпаема", - добавил он. По данным Росстата, реальные зарплаты в России в марте ускорили рост до 12,9% в годовом выражении с 10,8% в феврале, по итогам первого квартала рост составил 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, зарплата, герман греф