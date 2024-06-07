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Нижегородский НПЗ вышел из ремонта, сообщил Новак - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Нижегородский НПЗ вышел из ремонта, сообщил Новак
Нижегородский НПЗ вышел из ремонта, сообщил Новак - 07.06.2024, ПРАЙМ
Нижегородский НПЗ вышел из ремонта, сообщил Новак
Нижегородский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Лукойла" вышел из ремонта, установка на заводе была запущена несколько недель назад, сообщил журналистам... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T11:34+0300
2024-06-07T11:34+0300
энергетика
россия
нпз
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Нижегородский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Лукойла" вышел из ремонта, установка на заводе была запущена несколько недель назад, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах ПМЭФ. "Уже вышел", - ответил он на вопрос о том, когда Нижегородский НПЗ выйдет из ремонта. "Компрессор отремонтировали, его поставили. По-моему, даже запустили установку. Это недели две или три назад", - добавил Новак. "Лукойл" в январе сообщал, что временно остановил работу технологической установки на НПЗ в Нижегородской области из-за поломки иностранного компрессорного оборудования. При этом компания не уточняла, о какой установке идет речь и на какой срок она остановлена. Также на технологической установке этого предприятия в конце 2023 года было возгорание, которое не повлияло на его производственную деятельность. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, нпз
Энергетика, РОССИЯ, НПЗ
11:34 07.06.2024
 
Нижегородский НПЗ вышел из ремонта, сообщил Новак

Новак: Нижегородский НПЗ вышел из ремонта, установка недавно была запущена

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Правительственная комиссия по направлению "Энергетика"
Выставка Россия. Правительственная комиссия по направлению Энергетика
© Фотохост-агентство РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Нижегородский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Лукойла" вышел из ремонта, установка на заводе была запущена несколько недель назад, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах ПМЭФ.
"Уже вышел", - ответил он на вопрос о том, когда Нижегородский НПЗ выйдет из ремонта.
"Компрессор отремонтировали, его поставили. По-моему, даже запустили установку. Это недели две или три назад", - добавил Новак.
"Лукойл" в январе сообщал, что временно остановил работу технологической установки на НПЗ в Нижегородской области из-за поломки иностранного компрессорного оборудования. При этом компания не уточняла, о какой установке идет речь и на какой срок она остановлена. Также на технологической установке этого предприятия в конце 2023 года было возгорание, которое не повлияло на его производственную деятельность.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
ЭнергетикаРОССИЯНПЗ
 
 
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