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Путин назвал решение для неэффективно используемой земли

Путин назвал решение для неэффективно используемой земли - 07.06.2024, ПРАЙМ

Путин назвал решение для неэффективно используемой земли

Необходимо широко вовлекать в хозяйственный оборот неэффективно используемые земельные участки, заявил Владимир Путин в ходе выступления на пленарном сессии... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T16:27+0300

2024-06-07T16:27+0300

2024-06-07T16:27+0300

владимир путин

земельные участки

пмэф-2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Необходимо широко вовлекать в хозяйственный оборот неэффективно используемые земельные участки, заявил Владимир Путин в ходе выступления на пленарном сессии ПМЭФ."Например, с заброшенными и недостроенными зданиями. Таких объектов десятки тысяч по всей стране. При должном подходе они будут служить людям, приносить прибыль бизнесу", - отметил Путин.Собственников земельных участков, в том числе садоводов и огородников, могут обязать начать их использование в течение трех лет по аналогии с участками сельхозназначения. Такой законопроект разработал Росреестр, писала в конце мая газета "Ведомости".

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владимир путин, земельные участки, пмэф-2024