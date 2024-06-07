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Путин назвал решение для неэффективно используемой земли
Путин назвал решение для неэффективно используемой земли - 07.06.2024, ПРАЙМ
Путин назвал решение для неэффективно используемой земли
Необходимо широко вовлекать в хозяйственный оборот неэффективно используемые земельные участки, заявил Владимир Путин в ходе выступления на пленарном сессии... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T16:27+0300
2024-06-07T16:27+0300
2024-06-07T16:27+0300
владимир путин
земельные участки
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Необходимо широко вовлекать в хозяйственный оборот неэффективно используемые земельные участки, заявил Владимир Путин в ходе выступления на пленарном сессии ПМЭФ."Например, с заброшенными и недостроенными зданиями. Таких объектов десятки тысяч по всей стране. При должном подходе они будут служить людям, приносить прибыль бизнесу", - отметил Путин.Собственников земельных участков, в том числе садоводов и огородников, могут обязать начать их использование в течение трех лет по аналогии с участками сельхозназначения. Такой законопроект разработал Росреестр, писала в конце мая газета "Ведомости".
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владимир путин, земельные участки, пмэф-2024
Владимир Путин, земельные участки, ПМЭФ-2024
Путин назвал решение для неэффективно используемой земли
Путин: необходимо вовлекать в хозоборот неэффективно используемую землю