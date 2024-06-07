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Мутко рассказал о механизме освоения неэффективных земель - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Мутко рассказал о механизме освоения неэффективных земель
Мутко рассказал о механизме освоения неэффективных земель - 07.06.2024, ПРАЙМ
Мутко рассказал о механизме освоения неэффективных земель
Механизм вовлечения в хозяйственный оборот неэффективных земельных участков в России уже действует, рассказала глава "Дом.РФ" Виталий Мутко журналистам на ПМЭФ. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T20:42+0300
2024-06-07T20:42+0300
экономика
россия
виталий мутко
дом.рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Механизм вовлечения в хозяйственный оборот неэффективных земельных участков в России уже действует, рассказала глава "Дом.РФ" Виталий Мутко журналистам на ПМЭФ. "Этот механизм освоения неэффективно используемых земель есть, сама идея понятна", — сказал он, Он отметил, что при необходимости компания предоставит предложения, как его улучшить. За последние четыре года "Дом.РФ" вовлек в оборот 46 тысяч гектаров земли. При этом он подчеркнул, что 95% участков и объектов, реализуемые госкомпанией, предоставляются ей в неподготовленном к использованию виде, в том числе из-за того, что имеются различные собственники и сложности в части кадастра. По данным "Дом.РФ", градостроительный потенциал вовлечения неиспользуемых земель под строительство в стране до 2030 года превышает 100 миллионов квадратных метров. Владимир Путин в пятницу на ПМЭФ предложил вовлекать в оборот неэффективно используемые участки, например, с заброшенными и недостроенными зданиями. А также передавать землю из-под свалки в пользование предпринимателям бесплатно при условии, что они ее ликвидируют.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, виталий мутко, дом.рф
Экономика, РОССИЯ, Виталий Мутко, Дом.РФ
20:42 07.06.2024
 
Мутко рассказал о механизме освоения неэффективных земель

Мутко: механизм вовлечения в хозоборот неэффективных земель уже действует

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанк*Виталий Мутко
*Виталий Мутко - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Механизм вовлечения в хозяйственный оборот неэффективных земельных участков в России уже действует, рассказала глава "Дом.РФ" Виталий Мутко журналистам на ПМЭФ.
"Этот механизм освоения неэффективно используемых земель есть, сама идея понятна", — сказал он,
Он отметил, что при необходимости компания предоставит предложения, как его улучшить. За последние четыре года "Дом.РФ" вовлек в оборот 46 тысяч гектаров земли.
При этом он подчеркнул, что 95% участков и объектов, реализуемые госкомпанией, предоставляются ей в неподготовленном к использованию виде, в том числе из-за того, что имеются различные собственники и сложности в части кадастра.
По данным "Дом.РФ", градостроительный потенциал вовлечения неиспользуемых земель под строительство в стране до 2030 года превышает 100 миллионов квадратных метров.
ПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
Алиханов рассказал о приоритетных направлениях работы Минпромторга РФ
19:42
Владимир Путин в пятницу на ПМЭФ предложил вовлекать в оборот неэффективно используемые участки, например, с заброшенными и недостроенными зданиями. А также передавать землю из-под свалки в пользование предпринимателям бесплатно при условии, что они ее ликвидируют.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
ЭкономикаРОССИЯВиталий МуткоДом.РФ
 
 
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