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Мутко рассказал о механизме освоения неэффективных земель

Мутко рассказал о механизме освоения неэффективных земель - 07.06.2024, ПРАЙМ

Мутко рассказал о механизме освоения неэффективных земель

Механизм вовлечения в хозяйственный оборот неэффективных земельных участков в России уже действует, рассказала глава "Дом.РФ" Виталий Мутко журналистам на ПМЭФ. | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T20:42+0300

2024-06-07T20:42+0300

2024-06-07T20:42+0300

экономика

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Механизм вовлечения в хозяйственный оборот неэффективных земельных участков в России уже действует, рассказала глава "Дом.РФ" Виталий Мутко журналистам на ПМЭФ. "Этот механизм освоения неэффективно используемых земель есть, сама идея понятна", — сказал он, Он отметил, что при необходимости компания предоставит предложения, как его улучшить. За последние четыре года "Дом.РФ" вовлек в оборот 46 тысяч гектаров земли. При этом он подчеркнул, что 95% участков и объектов, реализуемые госкомпанией, предоставляются ей в неподготовленном к использованию виде, в том числе из-за того, что имеются различные собственники и сложности в части кадастра. По данным "Дом.РФ", градостроительный потенциал вовлечения неиспользуемых земель под строительство в стране до 2030 года превышает 100 миллионов квадратных метров. Владимир Путин в пятницу на ПМЭФ предложил вовлекать в оборот неэффективно используемые участки, например, с заброшенными и недостроенными зданиями. А также передавать землю из-под свалки в пользование предпринимателям бесплатно при условии, что они ее ликвидируют.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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россия, виталий мутко, дом.рф