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Закрытие Европы: кому теперь достанется российский стратегический товар - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Закрытие Европы: кому теперь достанется российский стратегический товар
Закрытие Европы: кому теперь достанется российский стратегический товар - 07.06.2024, ПРАЙМ
Закрытие Европы: кому теперь достанется российский стратегический товар
Евросоюз ввел пошлины на импорт российского зерна и другой растениеводческой продукции, ставки которых по факту являются запретительными — до 50%. Однако в... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T02:02+0300
2024-06-07T02:02+0300
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Евросоюз ввел пошлины на импорт российского зерна и другой растениеводческой продукции, ставки которых по факту являются запретительными — до 50%. Однако в прошлом году основными импортерами российской продукции АПК стали Китай, Турция, Казахстан, Беларусь, Египет и Иран. Какие еще страны претендуют на зерно из РФ, рассказала агентству “Прайм" доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.По ее словам, объем экспорта российской продукции агропромышленного комплекса в прошлом году составил 43,5 миллиарда долларов. Главным экспортным товаром стали зерновые - 37 процентов от всего объема поставок. Международный совет по зерну сообщил, что Россия в 2024 году может упрочить лидерские позиции в экспорте пшеницы и впервые занять больше четверти мирового рынка.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеКак отмечает экономист, спрос на зерновые в мире продолжает расти: ЕС в марте резко нарастил импорт российского зерна на треть по сравнению с февралем, Индия ведет переговоры о закупке большего объема пшеницы по причине неурожая риса в регионе.В дополнение к этому, Россия наращивает объемы товарооборота в области АПК со странами АСЕАН и Ближнего Востока. Возобновились поставки в Малайзию и Венесуэлу. Это происходит на фоне роста мировых цен на пшеницу из-за опасений по поводу ее поставок."Таким образом, в текущей ситуации у России появляется значительный потенциал по наращиванию объемов торгового взаимодействия со многими странами-партнерами по всему миру", - констатирует Новикова.
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зерно, цены на зерно, ЕС, пошлины, КИТАЙ, ТУРЦИЯ, КАЗАХСТАН, РОССИЯ, Эксклюзив, АПК, экспорт продукции АПК
02:02 07.06.2024
 
Закрытие Европы: кому теперь достанется российский стратегический товар

Доцент Новикова: вместо ЕС Россия направит зерно в АСЕАН и на Ближний Восток

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСбор урожая пшеницы
Сбор урожая пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Евросоюз ввел пошлины на импорт российского зерна и другой растениеводческой продукции, ставки которых по факту являются запретительными — до 50%. Однако в прошлом году основными импортерами российской продукции АПК стали Китай, Турция, Казахстан, Беларусь, Египет и Иран. Какие еще страны претендуют на зерно из РФ, рассказала агентству “Прайм" доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.
По ее словам, объем экспорта российской продукции агропромышленного комплекса в прошлом году составил 43,5 миллиарда долларов. Главным экспортным товаром стали зерновые - 37 процентов от всего объема поставок. Международный совет по зерну сообщил, что Россия в 2024 году может упрочить лидерские позиции в экспорте пшеницы и впервые занять больше четверти мирового рынка.
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Как отмечает экономист, спрос на зерновые в мире продолжает расти: ЕС в марте резко нарастил импорт российского зерна на треть по сравнению с февралем, Индия ведет переговоры о закупке большего объема пшеницы по причине неурожая риса в регионе.
В дополнение к этому, Россия наращивает объемы товарооборота в области АПК со странами АСЕАН и Ближнего Востока. Возобновились поставки в Малайзию и Венесуэлу. Это происходит на фоне роста мировых цен на пшеницу из-за опасений по поводу ее поставок.
"Таким образом, в текущей ситуации у России появляется значительный потенциал по наращиванию объемов торгового взаимодействия со многими странами-партнерами по всему миру", - констатирует Новикова.
Уборка урожая пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
"Пальцем в небо": Европа готовит атаку на стратегический товар России
25 марта, 06:00
 
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