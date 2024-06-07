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Глава Минсельхоза назвала объем зерна, который пойдет на экспорт
Глава Минсельхоза назвала объем зерна, который пойдет на экспорт - 07.06.2024, ПРАЙМ
Глава Минсельхоза назвала объем зерна, который пойдет на экспорт
Потребление зерна в России составляет 86 миллионов тонн в год, остальное будет направлено на экспорт, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Минсельхоза... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T09:25+0300
2024-06-07T09:25+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Потребление зерна в России составляет 86 миллионов тонн в год, остальное будет направлено на экспорт, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. "Все будет математически считаться, прогноз по экспорту считается в соответствии с балансом. Мы внутри страны потребляем 86 миллионов тонн зерна. Мы эту цифру фиксируем и дальше исходя из того, сколько мы соберем, у нас будет дельта - излишек урожая, который мы сможем вывезти. Конечно, отправим его на экспорт", - ответила она на вопрос о возможной корректировке прогноза экспорта зерна в случае снижения прогноза урожая из-за погодных условий. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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оксана лут, минсельхоз, зерно, экспорт, россия, пмэф-2024
Оксана Лут, Минсельхоз, зерно, экспорт, РОССИЯ, ПМЭФ-2024
Глава Минсельхоза назвала объем зерна, который пойдет на экспорт
Лут: потребление зерна в РФ составляет 86 млн тонн в год, остальное пойдёт на экспорт
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Потребление зерна в России составляет 86 миллионов тонн в год, остальное будет направлено на экспорт, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.
"Все будет математически считаться, прогноз по экспорту считается в соответствии с балансом. Мы внутри страны потребляем 86 миллионов тонн зерна. Мы эту цифру фиксируем и дальше исходя из того, сколько мы соберем, у нас будет дельта - излишек урожая, который мы сможем вывезти. Конечно, отправим его на экспорт", - ответила она на вопрос о возможной корректировке прогноза экспорта зерна в случае снижения прогноза урожая из-за погодных условий.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.