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Глава Минсельхоза назвала объем зерна, который пойдет на экспорт

Глава Минсельхоза назвала объем зерна, который пойдет на экспорт - 07.06.2024, ПРАЙМ

Глава Минсельхоза назвала объем зерна, который пойдет на экспорт

Потребление зерна в России составляет 86 миллионов тонн в год, остальное будет направлено на экспорт, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Минсельхоза... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T09:25+0300

2024-06-07T09:25+0300

2024-06-07T09:25+0300

оксана лут

минсельхоз

зерно

экспорт

россия

пмэф-2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Потребление зерна в России составляет 86 миллионов тонн в год, остальное будет направлено на экспорт, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. "Все будет математически считаться, прогноз по экспорту считается в соответствии с балансом. Мы внутри страны потребляем 86 миллионов тонн зерна. Мы эту цифру фиксируем и дальше исходя из того, сколько мы соберем, у нас будет дельта - излишек урожая, который мы сможем вывезти. Конечно, отправим его на экспорт", - ответила она на вопрос о возможной корректировке прогноза экспорта зерна в случае снижения прогноза урожая из-за погодных условий. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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оксана лут, минсельхоз, зерно, экспорт, россия, пмэф-2024