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Минсельхоз проработает наполнение рублевой ликвидностью покупателей зерна - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Минсельхоз проработает наполнение рублевой ликвидностью покупателей зерна
Минсельхоз проработает наполнение рублевой ликвидностью покупателей зерна - 07.06.2024, ПРАЙМ
Минсельхоз проработает наполнение рублевой ликвидностью покупателей зерна
Потребность, спрос и желание иностранцев покупать российское продовольствие в рублях есть, Минсельхоз ждет, когда они начнут открывать счета в РФ, проработает с | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T09:29+0300
2024-06-07T09:52+0300
минсельхоз
рубль
зерно
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Потребность, спрос и желание иностранцев покупать российское продовольствие в рублях есть, Минсельхоз ждет, когда они начнут открывать счета в РФ, проработает с ведомствами возможность повышения ликвидности, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава министерства Оксана Лут."Ликвидность рублей находится на невысоком уровне. Наша задача - ликвидность повысить, потому что и потребность, и спрос, и желание расплачиваться в рублях у наших партнеров есть. Поэтому очень рассчитываем, что наши иностранные коллеги будут открывать счета в РФ", - сказала она.Она напомнила, что указ о торговле российским продовольствием за рубли вышел еще в прошлом году, "но был ряд нюансов, связанных с нормативными документами". "Сейчас мы эти вопросы урегулировали, поэтому ждем первых открытий. И соответственно, мы будем вместе с Минфином и ЦБ прорабатывать возможность наполнения рублевой ликвидностью наших иностранных партнеров", - добавила Лут.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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минсельхоз, рубль, зерно, пмэф-2024
Минсельхоз, рубль, зерно, ПМЭФ-2024
09:29 07.06.2024 (обновлено: 09:52 07.06.2024)
 
Минсельхоз проработает наполнение рублевой ликвидностью покупателей зерна

Лут: власти проработают обеспечение рублевой ликвидностью покупателей продовольствия РФ

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Потребность, спрос и желание иностранцев покупать российское продовольствие в рублях есть, Минсельхоз ждет, когда они начнут открывать счета в РФ, проработает с ведомствами возможность повышения ликвидности, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава министерства Оксана Лут.
"Ликвидность рублей находится на невысоком уровне. Наша задача - ликвидность повысить, потому что и потребность, и спрос, и желание расплачиваться в рублях у наших партнеров есть. Поэтому очень рассчитываем, что наши иностранные коллеги будут открывать счета в РФ", - сказала она.
Она напомнила, что указ о торговле российским продовольствием за рубли вышел еще в прошлом году, "но был ряд нюансов, связанных с нормативными документами". "Сейчас мы эти вопросы урегулировали, поэтому ждем первых открытий. И соответственно, мы будем вместе с Минфином и ЦБ прорабатывать возможность наполнения рублевой ликвидностью наших иностранных партнеров", - добавила Лут.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
МинсельхозрубльзерноПМЭФ-2024
 
 
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