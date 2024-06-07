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В Минсельхозе спрогнозировали динамику цен на зерно в России

В Минсельхозе спрогнозировали динамику цен на зерно в России - 07.06.2024, ПРАЙМ

В Минсельхозе спрогнозировали динамику цен на зерно в России

Минсельхоз РФ не ждет резкого скачка цен на зерно в России, но ожидает, что цена еще немного вырастет, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава ведомства... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T09:40+0300

2024-06-07T09:40+0300

2024-06-07T09:41+0300

россия

минсельхоз

зерно

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ не ждет резкого скачка цен на зерно в России, но ожидает, что цена еще немного вырастет, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава ведомства Оксана Лут."На внутреннем рынке мы начали подрастать, мы выросли где-то на рубль в среднем на зерно третьего-четвёртого класса. Ожидаем, что еще цена будет немного подрастать. Для наших растениеводов это прекрасно, потому что два года мы жили в достаточно низкой цене, которая была связана с большим объемом производства", - прокомментировала она рост цен на зерно.При этом, по ее словам, спрос на зерно сейчас находится "на достаточно стабильном уровне, поэтому у нас были перекосы по цене". "Сейчас разумный рост цены - это хорошо, а резкого скачка мы не ожидаем", - добавила министр.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Полный текст интервью читайте на ria.ru.

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россия, минсельхоз, зерно