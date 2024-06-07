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В Минсельхозе спрогнозировали динамику цен на зерно в России - 07.06.2024, ПРАЙМ
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В Минсельхозе спрогнозировали динамику цен на зерно в России
В Минсельхозе спрогнозировали динамику цен на зерно в России - 07.06.2024, ПРАЙМ
В Минсельхозе спрогнозировали динамику цен на зерно в России
Минсельхоз РФ не ждет резкого скачка цен на зерно в России, но ожидает, что цена еще немного вырастет, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава ведомства... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T09:40+0300
2024-06-07T09:41+0300
россия
минсельхоз
зерно
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ не ждет резкого скачка цен на зерно в России, но ожидает, что цена еще немного вырастет, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава ведомства Оксана Лут."На внутреннем рынке мы начали подрастать, мы выросли где-то на рубль в среднем на зерно третьего-четвёртого класса. Ожидаем, что еще цена будет немного подрастать. Для наших растениеводов это прекрасно, потому что два года мы жили в достаточно низкой цене, которая была связана с большим объемом производства", - прокомментировала она рост цен на зерно.При этом, по ее словам, спрос на зерно сейчас находится "на достаточно стабильном уровне, поэтому у нас были перекосы по цене". "Сейчас разумный рост цены - это хорошо, а резкого скачка мы не ожидаем", - добавила министр.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Полный текст интервью читайте на ria.ru.
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россия, минсельхоз, зерно
РОССИЯ, Минсельхоз, зерно
09:40 07.06.2024 (обновлено: 09:41 07.06.2024)
 
В Минсельхозе спрогнозировали динамику цен на зерно в России

Лут: цены на зерно могут вырасти, но резкого скачка не ожидается

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ не ждет резкого скачка цен на зерно в России, но ожидает, что цена еще немного вырастет, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава ведомства Оксана Лут.
"На внутреннем рынке мы начали подрастать, мы выросли где-то на рубль в среднем на зерно третьего-четвёртого класса. Ожидаем, что еще цена будет немного подрастать. Для наших растениеводов это прекрасно, потому что два года мы жили в достаточно низкой цене, которая была связана с большим объемом производства", - прокомментировала она рост цен на зерно.
При этом, по ее словам, спрос на зерно сейчас находится "на достаточно стабильном уровне, поэтому у нас были перекосы по цене". "Сейчас разумный рост цены - это хорошо, а резкого скачка мы не ожидаем", - добавила министр.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на ria.ru.
 
РОССИЯМинсельхоззерно
 
 
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