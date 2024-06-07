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В Минсельхозе прокомментировали повышение Европой пошлин на зерно из России

В Минсельхозе прокомментировали повышение Европой пошлин на зерно из России - 07.06.2024, ПРАЙМ

В Минсельхозе прокомментировали повышение Европой пошлин на зерно из России

Если Европа не хочет кормить своих граждан, это ее выбор, России же есть куда деть свою продукцию, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут в интервью РИА Новости... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T09:53+0300

2024-06-07T09:53+0300

2024-06-07T09:53+0300

россия

минсельхоз

зерно

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Если Европа не хочет кормить своих граждан, это ее выбор, России же есть куда деть свою продукцию, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме, комментируя повышение пошлин для российского продовольствия. Совет ЕС утвердил решение об увеличении ввозных пошлин для сельхозпродукции из России и Белоруссии, оно вступит в силу с 1 июля. Решение касается пошлин на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки. В зависимости от конкретного продукта пошлины увеличатся либо на 95 евро за тонну импортируемой в Евросоюз продукции, либо до 50%. "Европа в прошлую пятницу приняла решение ввести фактически запретительные пошлины на поставки российского продовольствия для своих граждан. И здесь, безусловно, у нас будет снижаться объем поставок продовольствия на территорию Европы в связи с этим решением. Поэтому здесь, в принципе, если Европа не хочет кормить своих граждан, значит, это их выбор, нам есть куда деть нашу продукцию, мы осуществим поставку в дружественные страны", - сказала Лут. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на ria.ru.

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россия, минсельхоз, зерно