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Путин призвал строить в России больше доступного и комфортного жилья - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Путин призвал строить в России больше доступного и комфортного жилья
Путин призвал строить в России больше доступного и комфортного жилья - 07.06.2024, ПРАЙМ
Путин призвал строить в России больше доступного и комфортного жилья
В России необходимо строить больше дорог, мостов, а также комфортного жилья. Таким мнением в ходе пленарной сессии ПМЭФ поделился президент России Владимир... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T16:07+0300
2024-06-07T16:12+0300
экономика
россия
жкх
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. В России необходимо строить больше дорог, мостов, а также комфортного жилья. Таким мнением в ходе пленарной сессии ПМЭФ поделился президент России Владимир Путин."Будем продолжать эту работу, чтобы в России строилось больше дорог, мостов, заводов и фабрик. И, конечно, комфортного, доступного жилья с высокими современными параметрами энерго- и ресурсоэффективности", — подчеркнул глава государства.Он отметил, что в этих отраслях можно использовать вторичные ресурсы, а также применять умные решения и зеленые стандарты на основе передовых технологий.Путин подчеркнул, что у отраслей жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и дорожного строительства есть огромный потенциал для выполнения поставленных задач.Президент заметил, что объем инфраструктурных кредитов, выдаваемых российским регионам из федерального бюджета до 2030 года, составит 2,5 триллиона рублей. Кроме того, для развития регионов необходима работа над энергетической инфраструктурой и транспортной системой, а также строительство и ремонт дорог и коммуникаций.Он заключил, что субъекты федерации будут получать инфраструктурные бюджетные кредиты, объем которых будет увеличиваться с 2025 года. В течение этого периода портфель кредитов будет увеличиваться на 250 миллиардов рублей ежегодно.
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россия, жкх, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, ЖКХ, Владимир Путин
16:07 07.06.2024 (обновлено: 16:12 07.06.2024)
 
Путин призвал строить в России больше доступного и комфортного жилья

Путин: нужно, чтобы в РФ строилось больше доступного и комфортного жилья

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй
Государственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй
© POOL
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. В России необходимо строить больше дорог, мостов, а также комфортного жилья. Таким мнением в ходе пленарной сессии ПМЭФ поделился президент России Владимир Путин.
"Будем продолжать эту работу, чтобы в России строилось больше дорог, мостов, заводов и фабрик. И, конечно, комфортного, доступного жилья с высокими современными параметрами энерго- и ресурсоэффективности", — подчеркнул глава государства.
Он отметил, что в этих отраслях можно использовать вторичные ресурсы, а также применять умные решения и зеленые стандарты на основе передовых технологий.
Путин подчеркнул, что у отраслей жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и дорожного строительства есть огромный потенциал для выполнения поставленных задач.
Президент заметил, что объем инфраструктурных кредитов, выдаваемых российским регионам из федерального бюджета до 2030 года, составит 2,5 триллиона рублей. Кроме того, для развития регионов необходима работа над энергетической инфраструктурой и транспортной системой, а также строительство и ремонт дорог и коммуникаций.
Он заключил, что субъекты федерации будут получать инфраструктурные бюджетные кредиты, объем которых будет увеличиваться с 2025 года. В течение этого периода портфель кредитов будет увеличиваться на 250 миллиардов рублей ежегодно.
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ЭкономикаРОССИЯЖКХВладимир Путин
 
 
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