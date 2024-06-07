https://1prime.ru/20240607/zoloto-848959442.html
Китай впервые за 18 месяцев сделал паузу в покупке золота
Китай впервые за 18 месяцев сделал паузу в покупке золота - 07.06.2024, ПРАЙМ
Китай впервые за 18 месяцев сделал паузу в покупке золота
Китай в мае сохранил золотой запас неизменным - это произошло после 18 месяцев активных закупок, следует из данных Государственного валютного управления страны. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T13:17+0300
2024-06-07T13:17+0300
2024-06-07T13:17+0300
экономика
золото
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/76818/33/768183317_0:38:1500:882_1920x0_80_0_0_d86a883f8e0f04112d842262a2cdfe4b.jpg
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Китай в мае сохранил золотой запас неизменным - это произошло после 18 месяцев активных закупок, следует из данных Государственного валютного управления страны. КНР с ноября 2022 года наращивает золотой запас: до этого момента резервы три года составляли 62,64 миллиона тройских унций, а по итогам апреля 2024 года они достигли 72,8 миллиона тройских унций. В мае этого года покупки неожиданно прекратились - объем золотых резервов Китая остался на уровне 72,8 миллиона унций. При этом общий объем золотовалютных резервов Китая в мае увеличился к апрелю - на 1%, до 3,465 триллиона долларов. Стоимость золота в последние месяцы начала резко расти - с начала года прибавила 14,1%, и сейчас этот драгметалл торгуется в районе 2356 долларов за унцию.
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76818/33/768183317_138:0:1363:919_1920x0_80_0_0_78538abb8cdde48a15bb7341e6bfca30.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
золото, китай
Китай впервые за 18 месяцев сделал паузу в покупке золота
Государственное валютуправление: КНР впервые за 18 месяцев сделал паузу в покупке золота
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Китай в мае сохранил золотой запас неизменным - это произошло после 18 месяцев активных закупок, следует из данных Государственного валютного управления страны.
КНР с ноября 2022 года наращивает золотой запас: до этого момента резервы три года составляли 62,64 миллиона тройских унций, а по итогам апреля 2024 года они достигли 72,8 миллиона тройских унций.
В мае этого года покупки неожиданно прекратились - объем золотых резервов Китая остался на уровне 72,8 миллиона унций.
При этом общий объем золотовалютных резервов Китая в мае увеличился к апрелю - на 1%, до 3,465 триллиона долларов.
Стоимость золота в последние месяцы начала резко расти - с начала года прибавила 14,1%, и сейчас этот драгметалл торгуется в районе 2356 долларов за унцию.