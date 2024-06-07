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Китай впервые за 18 месяцев сделал паузу в покупке золота - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Китай впервые за 18 месяцев сделал паузу в покупке золота
Китай впервые за 18 месяцев сделал паузу в покупке золота - 07.06.2024, ПРАЙМ
Китай впервые за 18 месяцев сделал паузу в покупке золота
Китай в мае сохранил золотой запас неизменным - это произошло после 18 месяцев активных закупок, следует из данных Государственного валютного управления страны. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T13:17+0300
2024-06-07T13:17+0300
экономика
золото
китай
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Китай в мае сохранил золотой запас неизменным - это произошло после 18 месяцев активных закупок, следует из данных Государственного валютного управления страны. КНР с ноября 2022 года наращивает золотой запас: до этого момента резервы три года составляли 62,64 миллиона тройских унций, а по итогам апреля 2024 года они достигли 72,8 миллиона тройских унций. В мае этого года покупки неожиданно прекратились - объем золотых резервов Китая остался на уровне 72,8 миллиона унций. При этом общий объем золотовалютных резервов Китая в мае увеличился к апрелю - на 1%, до 3,465 триллиона долларов. Стоимость золота в последние месяцы начала резко расти - с начала года прибавила 14,1%, и сейчас этот драгметалл торгуется в районе 2356 долларов за унцию.
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золото, китай
Экономика, золото, КИТАЙ
13:17 07.06.2024
 
Китай впервые за 18 месяцев сделал паузу в покупке золота

Государственное валютуправление: КНР впервые за 18 месяцев сделал паузу в покупке золота

© fotolia.com / Africa Studio%Золото
%Золото - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© fotolia.com / Africa Studio
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Китай в мае сохранил золотой запас неизменным - это произошло после 18 месяцев активных закупок, следует из данных Государственного валютного управления страны.
КНР с ноября 2022 года наращивает золотой запас: до этого момента резервы три года составляли 62,64 миллиона тройских унций, а по итогам апреля 2024 года они достигли 72,8 миллиона тройских унций.
В мае этого года покупки неожиданно прекратились - объем золотых резервов Китая остался на уровне 72,8 миллиона унций.
При этом общий объем золотовалютных резервов Китая в мае увеличился к апрелю - на 1%, до 3,465 триллиона долларов.
Стоимость золота в последние месяцы начала резко расти - с начала года прибавила 14,1%, и сейчас этот драгметалл торгуется в районе 2356 долларов за унцию.
 
ЭкономиказолотоКИТАЙ
 
 
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