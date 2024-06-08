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Абхазия может стать лидером по числу туристов из России, заявил президент - 08.06.2024, ПРАЙМ
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Абхазия может стать лидером по числу туристов из России, заявил президент
Абхазия может стать лидером по числу туристов из России, заявил президент - 08.06.2024, ПРАЙМ
Абхазия может стать лидером по числу туристов из России, заявил президент
Абхазия в 2024 году может стать лидером по количеству посещений российскими туристами, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ президент Абхазии Аслан Бжания. | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T07:59+0300
2024-06-08T07:59+0300
выездной туризм
абхазия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - ПРАЙМ. Абхазия в 2024 году может стать лидером по количеству посещений российскими туристами, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ президент Абхазии Аслан Бжания. "Абхазия по итогам 2024 года может стать, скажем так, страной, где побывало большее количество туристов из России. Мы были вторые, но, как докладывает министр по туризму, сейчас очень хорошие показатели", - сказал Бжания. Он также сообщил, что за прошедший год в Абхазии ввели в эксплуатацию 183 объекта туристической направленности, причем всего их в стране 1025. "Потенциал огромен, он не раскрыт, и мы, как это мне представляется, должны это делать вместе с нашими российскими братьями", - заключил глава государства. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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выездной туризм, абхазия, пмэф-2024
выездной туризм, АБХАЗИЯ, ПМЭФ-2024
07:59 08.06.2024
 
Абхазия может стать лидером по числу туристов из России, заявил президент

Бжания^ Абхазия в 2024 году может стать лидером по количеству туристов из России

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкСухуми - столица Республики Абхазия
Сухуми - столица Республики Абхазия - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - ПРАЙМ. Абхазия в 2024 году может стать лидером по количеству посещений российскими туристами, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ президент Абхазии Аслан Бжания.
"Абхазия по итогам 2024 года может стать, скажем так, страной, где побывало большее количество туристов из России. Мы были вторые, но, как докладывает министр по туризму, сейчас очень хорошие показатели", - сказал Бжания.
Он также сообщил, что за прошедший год в Абхазии ввели в эксплуатацию 183 объекта туристической направленности, причем всего их в стране 1025.
Новый Афон. Абхазия - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2024
Абхазия обеспечит безопасность для российских туристов
7 апреля, 08:55
"Потенциал огромен, он не раскрыт, и мы, как это мне представляется, должны это делать вместе с нашими российскими братьями", - заключил глава государства.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
выездной туризмАБХАЗИЯПМЭФ-2024
 
 
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