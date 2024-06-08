https://1prime.ru/20240608/abkhaziya-848993827.html

Абхазия может стать лидером по числу туристов из России, заявил президент

Абхазия может стать лидером по числу туристов из России, заявил президент - 08.06.2024, ПРАЙМ

Абхазия может стать лидером по числу туристов из России, заявил президент

Абхазия в 2024 году может стать лидером по количеству посещений российскими туристами, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ президент Абхазии Аслан Бжания. | 08.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-08T07:59+0300

2024-06-08T07:59+0300

2024-06-08T07:59+0300

выездной туризм

абхазия

пмэф-2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - ПРАЙМ. Абхазия в 2024 году может стать лидером по количеству посещений российскими туристами, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ президент Абхазии Аслан Бжания. "Абхазия по итогам 2024 года может стать, скажем так, страной, где побывало большее количество туристов из России. Мы были вторые, но, как докладывает министр по туризму, сейчас очень хорошие показатели", - сказал Бжания. Он также сообщил, что за прошедший год в Абхазии ввели в эксплуатацию 183 объекта туристической направленности, причем всего их в стране 1025. "Потенциал огромен, он не раскрыт, и мы, как это мне представляется, должны это делать вместе с нашими российскими братьями", - заключил глава государства. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20240407/abkhaziya-847148515.html

абхазия

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выездной туризм, абхазия, пмэф-2024