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Захарова предложила новый вектор международного переговорного процесса - 08.06.2024, ПРАЙМ
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Захарова предложила новый вектор международного переговорного процесса
Захарова предложила новый вектор международного переговорного процесса - 08.06.2024, ПРАЙМ
Захарова предложила новый вектор международного переговорного процесса
Необходимо сместить вектор мирового переговорного процесса а Африку, предложила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова. | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T13:59+0300
2024-06-08T14:00+0300
россия
африка
мир
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - ПРАЙМ. Необходимо сместить вектор мирового переговорного процесса а Африку, предложила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова. "Между прочим, это не шутка, я считаю, что Африка требует компенсации, она не требует в качестве юридических исков, она не требует в качестве бесконечного сетования на свою жизнь, я имею в виду необходимо отдать долг не нам, как стране, а миру перед миллионами людей, которые сотнями лет обслуживали вот эту западную доминанту", - сказала она.В этой связи Захарова упомянула, что, по словам президента Зимбабве, "они как раз строят большой конгресс-холл". По ее словам, это должно стать способом включения Африки в международный процесс и отдания ей долгов."И почему, например, действительно, не сместить вектор международного переговорного процесса туда (в Африку), а не в Швейцарию?" - задалась она вопросом. По ее словам, "это никакая не шутка, это не желание поднасолить Нью-Йорку, не обида от того, что они не дают нам визы..., дело в том, что континент, который столько лет кормил и выдавал ресурсы для обеспечения доминанты, должен компенсироваться сейчас". ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.
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россия, африка, мир
РОССИЯ, АФРИКА, МИР
13:59 08.06.2024 (обновлено: 14:00 08.06.2024)
 
Захарова предложила новый вектор международного переговорного процесса

Захарова предложила сместить вектор мирового переговорного процесса в Африку

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - ПРАЙМ. Необходимо сместить вектор мирового переговорного процесса а Африку, предложила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.
"Между прочим, это не шутка, я считаю, что Африка требует компенсации, она не требует в качестве юридических исков, она не требует в качестве бесконечного сетования на свою жизнь, я имею в виду необходимо отдать долг не нам, как стране, а миру перед миллионами людей, которые сотнями лет обслуживали вот эту западную доминанту", - сказала она.
ПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2024
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В этой связи Захарова упомянула, что, по словам президента Зимбабве, "они как раз строят большой конгресс-холл". По ее словам, это должно стать способом включения Африки в международный процесс и отдания ей долгов.
"И почему, например, действительно, не сместить вектор международного переговорного процесса туда (в Африку), а не в Швейцарию?" - задалась она вопросом.
По ее словам, "это никакая не шутка, это не желание поднасолить Нью-Йорку, не обида от того, что они не дают нам визы..., дело в том, что континент, который столько лет кормил и выдавал ресурсы для обеспечения доминанты, должен компенсироваться сейчас".
ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.
 
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