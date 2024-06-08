https://1prime.ru/20240608/afrika-849000037.html

Захарова предложила новый вектор международного переговорного процесса

Захарова предложила новый вектор международного переговорного процесса - 08.06.2024, ПРАЙМ

Захарова предложила новый вектор международного переговорного процесса

Необходимо сместить вектор мирового переговорного процесса а Африку, предложила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова. | 08.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-08T13:59+0300

2024-06-08T13:59+0300

2024-06-08T14:00+0300

россия

африка

мир

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - ПРАЙМ. Необходимо сместить вектор мирового переговорного процесса а Африку, предложила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова. "Между прочим, это не шутка, я считаю, что Африка требует компенсации, она не требует в качестве юридических исков, она не требует в качестве бесконечного сетования на свою жизнь, я имею в виду необходимо отдать долг не нам, как стране, а миру перед миллионами людей, которые сотнями лет обслуживали вот эту западную доминанту", - сказала она.В этой связи Захарова упомянула, что, по словам президента Зимбабве, "они как раз строят большой конгресс-холл". По ее словам, это должно стать способом включения Африки в международный процесс и отдания ей долгов."И почему, например, действительно, не сместить вектор международного переговорного процесса туда (в Африку), а не в Швейцарию?" - задалась она вопросом. По ее словам, "это никакая не шутка, это не желание поднасолить Нью-Йорку, не обида от того, что они не дают нам визы..., дело в том, что континент, который столько лет кормил и выдавал ресурсы для обеспечения доминанты, должен компенсироваться сейчас". ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.

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