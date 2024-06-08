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В Крыму подготовили новый пакет национализации украинских активов
В Крыму подготовили новый пакет национализации украинских активов - 08.06.2024, ПРАЙМ
В Крыму подготовили новый пакет национализации украинских активов
В Крыму объявили о новом пакете подлежащих национализации активов, среди которых объекты 110 украинских физических и юридических лиц, поддерживающих киевский... | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T08:57+0300
2024-06-08T08:57+0300
2024-06-08T09:28+0300
россия
украина
национализация украинских активов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – ПРАЙМ. В Крыму объявили о новом пакете подлежащих национализации активов, среди которых объекты 110 украинских физических и юридических лиц, поддерживающих киевский режим и спонсирующих ВСУ. Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов. "Планируется пополнить перечень национализированного имущества новыми объектами, принадлежащими 110 лицам, которые поддерживают киевский режим и спонсируют ВСУ", - написал депутат в своем Telegram-канале.Сообщается, что будет национализировано имущество Джамаладиновой Сусаны Алимовны, известной как певица Джамала (победительница песенного конкурса "Евровидение" от Украины в 2016 году). Более того, по словам Константинова, в отношении певицы было возбуждено уголовное дело за распространение фейковой информации о Вооруженных силах России."Также выявлено, что бенефициаром Центра дельфинотерапии, реабилитации и отдыха в Алуште является депутат Броварской районной рады Киевской области и владелец множества компаний на Украине. На территории Крыма велась деятельность украинской инвестиционной компании "Холдинговая компания "Киевгорстрой", 80% акций которой принадлежат Киеву. Имущество компании также планируется к национализации. Небезызвестный в Крыму Арсений Яценюк — бенефициар ООО "Антей 2012", которое является правообладателем недвижимого имущества в Ялте на улице Мухина", - отметил Константинов. Кроме того, по его словам, в проект включено имущество семьи народного депутата Украины Лидии Котеляк. Отмечается, что ей принадлежит организация "Матери мобилизованных".Также под национализацию попадет имущество украинца Вадима Вайспапира, владеющего парк-отелем "Порто Маре", и Виталия Хомутынника в Ливадии.Ранее крымский парламент принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все деньги от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.
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россия, украина, национализация украинских активов
РОССИЯ, УКРАИНА, национализация украинских активов
В Крыму подготовили новый пакет национализации украинских активов
В Крыму подготовили новый пакет национализации активов украинских олигархов
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – ПРАЙМ. В Крыму объявили о новом пакете подлежащих национализации активов, среди которых объекты 110 украинских физических и юридических лиц, поддерживающих киевский режим и спонсирующих ВСУ. Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Планируется пополнить перечень национализированного имущества новыми объектами, принадлежащими 110 лицам, которые поддерживают киевский режим и спонсируют ВСУ", - написал депутат в своем Telegram-канале.
Сообщается, что будет национализировано имущество Джамаладиновой Сусаны Алимовны, известной как певица Джамала (победительница песенного конкурса "Евровидение" от Украины в 2016 году). Более того, по словам Константинова, в отношении певицы было возбуждено уголовное дело за распространение фейковой информации о Вооруженных силах России.
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"Также выявлено, что бенефициаром Центра дельфинотерапии, реабилитации и отдыха в Алуште является депутат Броварской районной рады Киевской области и владелец множества компаний на Украине. На территории Крыма велась деятельность украинской инвестиционной компании "Холдинговая компания "Киевгорстрой", 80% акций которой принадлежат Киеву. Имущество компании также планируется к национализации. Небезызвестный в Крыму Арсений Яценюк — бенефициар ООО "Антей 2012", которое является правообладателем недвижимого имущества в Ялте на улице Мухина", - отметил Константинов.
Кроме того, по его словам, в проект включено имущество семьи народного депутата Украины Лидии Котеляк. Отмечается, что ей принадлежит организация "Матери мобилизованных".
Также под национализацию попадет имущество украинца Вадима Вайспапира, владеющего парк-отелем "Порто Маре", и Виталия Хомутынника в Ливадии.
Ранее крымский парламент принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все деньги от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.