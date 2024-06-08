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В Крыму подготовили новый пакет национализации украинских активов - 08.06.2024, ПРАЙМ
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В Крыму подготовили новый пакет национализации украинских активов
В Крыму подготовили новый пакет национализации украинских активов - 08.06.2024, ПРАЙМ
В Крыму подготовили новый пакет национализации украинских активов
В Крыму объявили о новом пакете подлежащих национализации активов, среди которых объекты 110 украинских физических и юридических лиц, поддерживающих киевский... | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T08:57+0300
2024-06-08T09:28+0300
россия
украина
национализация украинских активов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – ПРАЙМ. В Крыму объявили о новом пакете подлежащих национализации активов, среди которых объекты 110 украинских физических и юридических лиц, поддерживающих киевский режим и спонсирующих ВСУ. Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов. "Планируется пополнить перечень национализированного имущества новыми объектами, принадлежащими 110 лицам, которые поддерживают киевский режим и спонсируют ВСУ", - написал депутат в своем Telegram-канале.Сообщается, что будет национализировано имущество Джамаладиновой Сусаны Алимовны, известной как певица Джамала (победительница песенного конкурса "Евровидение" от Украины в 2016 году). Более того, по словам Константинова, в отношении певицы было возбуждено уголовное дело за распространение фейковой информации о Вооруженных силах России."Также выявлено, что бенефициаром Центра дельфинотерапии, реабилитации и отдыха в Алуште является депутат Броварской районной рады Киевской области и владелец множества компаний на Украине. На территории Крыма велась деятельность украинской инвестиционной компании "Холдинговая компания "Киевгорстрой", 80% акций которой принадлежат Киеву. Имущество компании также планируется к национализации. Небезызвестный в Крыму Арсений Яценюк — бенефициар ООО "Антей 2012", которое является правообладателем недвижимого имущества в Ялте на улице Мухина", - отметил Константинов. Кроме того, по его словам, в проект включено имущество семьи народного депутата Украины Лидии Котеляк. Отмечается, что ей принадлежит организация "Матери мобилизованных".Также под национализацию попадет имущество украинца Вадима Вайспапира, владеющего парк-отелем "Порто Маре", и Виталия Хомутынника в Ливадии.Ранее крымский парламент принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все деньги от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.
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россия, украина, национализация украинских активов
РОССИЯ, УКРАИНА, национализация украинских активов
08:57 08.06.2024 (обновлено: 09:28 08.06.2024)
 
В Крыму подготовили новый пакет национализации украинских активов

В Крыму подготовили новый пакет национализации активов украинских олигархов

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЯлта, Крым
Ялта, Крым - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – ПРАЙМ. В Крыму объявили о новом пакете подлежащих национализации активов, среди которых объекты 110 украинских физических и юридических лиц, поддерживающих киевский режим и спонсирующих ВСУ. Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Планируется пополнить перечень национализированного имущества новыми объектами, принадлежащими 110 лицам, которые поддерживают киевский режим и спонсируют ВСУ", - написал депутат в своем Telegram-канале.
Сообщается, что будет национализировано имущество Джамаладиновой Сусаны Алимовны, известной как певица Джамала (победительница песенного конкурса "Евровидение" от Украины в 2016 году). Более того, по словам Константинова, в отношении певицы было возбуждено уголовное дело за распространение фейковой информации о Вооруженных силах России.
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"Также выявлено, что бенефициаром Центра дельфинотерапии, реабилитации и отдыха в Алуште является депутат Броварской районной рады Киевской области и владелец множества компаний на Украине. На территории Крыма велась деятельность украинской инвестиционной компании "Холдинговая компания "Киевгорстрой", 80% акций которой принадлежат Киеву. Имущество компании также планируется к национализации. Небезызвестный в Крыму Арсений Яценюк — бенефициар ООО "Антей 2012", которое является правообладателем недвижимого имущества в Ялте на улице Мухина", - отметил Константинов.
Кроме того, по его словам, в проект включено имущество семьи народного депутата Украины Лидии Котеляк. Отмечается, что ей принадлежит организация "Матери мобилизованных".
Также под национализацию попадет имущество украинца Вадима Вайспапира, владеющего парк-отелем "Порто Маре", и Виталия Хомутынника в Ливадии.
Ранее крымский парламент принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все деньги от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.
 
РОССИЯУКРАИНАнационализация украинских активов
 
 
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