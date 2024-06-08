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Банк России сделал трудный выбор: что будет с вкладами

Банк России сделал трудный выбор: что будет с вкладами - 08.06.2024, ПРАЙМ

Банк России сделал трудный выбор: что будет с вкладами

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% для контроля инфляции и поддержания финансовой стабильности, сдерживая рост цен за счет уменьшения... | 08.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-08T08:08+0300

2024-06-08T08:08+0300

2024-06-08T08:08+0300

мнения аналитиков

ставка банка россии

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МОСКВА, 8 июн - ПРАЙМ. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% для контроля инфляции и поддержания финансовой стабильности, сдерживая рост цен за счет уменьшения потребительского спроса и деловой активности. Это решение сигнализирует о приверженности ЦБ жесткой монетарной политике. Если инфляция снизится, ставка может быть уменьшена на следующем заседании, но при её сохранении на высоком уровне ставка может быть сохранена или увеличена. Ставки по вкладам останутся высокими, что увеличит их привлекательность и спрос, особенно на долгосрочные депозиты. При снижении инфляции они могут уменьшиться до конца 2024 года. Высокие ставки по кредитам и ипотеке сохранятся, что снизит их доступность и спрос на них. Высокая ключевая ставка поддерживает курс нацвалюты, который может укрепиться до 81 рубля за доллар. Высокая ставка сдерживает рост цен, и при эффективности мер ЦБ поможет достичь целевого уровня инфляции в 4% в 2024 году, особенно при вероятном укреплении рубля. Ставки по вкладам останутся высокими, поскольку банки продолжат привлекать деньги выше ключевой ставки. Это делает вклады более привлекательными для населения, что может увеличить спрос на них. Если банки всерьез ожидают резкого роста ключевой ставки летом, они начнут предлагать ещё более высокие ставки по вкладам, чтобы привлечь больше средств. В этой ситуации имеет смысл открывать долгосрочные депозиты с фиксированной ставкой, чтобы зафиксировать выгодные условия. Вероятность роста ключевой ставки зависит от уровня инфляции. Если ее удастся замедлить, в том числе за счет укрепления рубля, то Банк России ставку может и не поднять. В таких условиях и банки будут постепенно снижать ставки по вкладам.

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Денис Перепелица https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/06/847947419_0:105:853:958_100x100_80_0_0_f109c80c4279353466eea2e33638423a.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Денис Перепелица https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/06/847947419_0:105:853:958_100x100_80_0_0_f109c80c4279353466eea2e33638423a.jpg

мнения аналитиков, ставка банка россии