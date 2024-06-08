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Назван срок запуска поезда "Аврора"
Назван срок запуска поезда "Аврора" - 08.06.2024, ПРАЙМ
Назван срок запуска поезда "Аврора"
Федеральная пассажирская компания (ФПК, входит в РЖД) планирует запустить новый поезд "Аврора" между Москвой и Санкт-Петербургом в декабре текущего года,... | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T05:20+0300
2024-06-08T05:20+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – ПРАЙМ. Федеральная пассажирская компания (ФПК, входит в РЖД) планирует запустить новый поезд "Аврора" между Москвой и Санкт-Петербургом в декабре текущего года, рассказал РИА Новости гендиректор ФПК Владимир Пястолов в кулуарах ПМЭФ. "В декабре", - ответил он на вопрос о том, когда планируется запустить "Аврору". Составы "Аврора" будут одновременно отправляться из Москвы и Санкт-Петербурга. Время в пути составит около 5,5 часов. Единовременно в поезде смогут проезжать более тысячи пассажиров. В составе поезда будет 15 двухэтажных современных вагонов. "Аврора", названная в честь одноименного крейсера, курсировала между Москвой и Санкт-Петербургом с 1963 по 2010 годы. Федеральная пассажирская компания на ПМЭФ заявила о планах вернуть поезд на маршрут, но в обновленном двухэтажном варианте с местами для сидения. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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железная дорога, пмэф-2024, фпк
железная дорога, ПМЭФ-2024, ФПК
Назван срок запуска поезда "Аврора"
ФПК планирует запустить поезд "Аврора" в декабре 2024 года
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – ПРАЙМ. Федеральная пассажирская компания (ФПК, входит в РЖД) планирует запустить новый поезд "Аврора" между Москвой и Санкт-Петербургом в декабре текущего года, рассказал РИА Новости гендиректор ФПК Владимир Пястолов в кулуарах ПМЭФ.
"В декабре", - ответил он на вопрос о том, когда планируется запустить "Аврору".
Составы "Аврора" будут одновременно отправляться из Москвы и Санкт-Петербурга. Время в пути составит около 5,5 часов. Единовременно в поезде смогут проезжать более тысячи пассажиров. В составе поезда будет 15 двухэтажных современных вагонов.
В ФПК объяснили, когда выгоднее всего покупать билеты на поезд
"Аврора", названная в честь одноименного крейсера, курсировала между Москвой и Санкт-Петербургом с 1963 по 2010 годы. Федеральная пассажирская компания на ПМЭФ заявила о планах вернуть поезд на маршрут, но в обновленном двухэтажном варианте с местами для сидения.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.