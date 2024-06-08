Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Назван срок запуска поезда "Аврора" - 08.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240608/avrora-848992589.html
Назван срок запуска поезда "Аврора"
Назван срок запуска поезда "Аврора" - 08.06.2024, ПРАЙМ
Назван срок запуска поезда "Аврора"
Федеральная пассажирская компания (ФПК, входит в РЖД) планирует запустить новый поезд "Аврора" между Москвой и Санкт-Петербургом в декабре текущего года,... | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T05:20+0300
2024-06-08T05:21+0300
железная дорога
пмэф-2024
фпк
https://cdnn.1prime.ru/img/76552/98/765529888_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_d4d8b97eaaed8d62cd28abd1b5cecc04.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – ПРАЙМ. Федеральная пассажирская компания (ФПК, входит в РЖД) планирует запустить новый поезд "Аврора" между Москвой и Санкт-Петербургом в декабре текущего года, рассказал РИА Новости гендиректор ФПК Владимир Пястолов в кулуарах ПМЭФ. "В декабре", - ответил он на вопрос о том, когда планируется запустить "Аврору". Составы "Аврора" будут одновременно отправляться из Москвы и Санкт-Петербурга. Время в пути составит около 5,5 часов. Единовременно в поезде смогут проезжать более тысячи пассажиров. В составе поезда будет 15 двухэтажных современных вагонов. "Аврора", названная в честь одноименного крейсера, курсировала между Москвой и Санкт-Петербургом с 1963 по 2010 годы. Федеральная пассажирская компания на ПМЭФ заявила о планах вернуть поезд на маршрут, но в обновленном двухэтажном варианте с местами для сидения. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20231228/842691420.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76552/98/765529888_96:0:1427:998_1920x0_80_0_0_fe6347d2e8d0ead3a241af16f107d077.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
железная дорога, пмэф-2024, фпк
железная дорога, ПМЭФ-2024, ФПК
05:20 08.06.2024 (обновлено: 05:21 08.06.2024)
 
Назван срок запуска поезда "Аврора"

ФПК планирует запустить поезд "Аврора" в декабре 2024 года

© РИА Новости . Денис Гришкин | Перейти в медиабанк% Ленинградский вокзал
% Ленинградский вокзал - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости . Денис Гришкин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – ПРАЙМ. Федеральная пассажирская компания (ФПК, входит в РЖД) планирует запустить новый поезд "Аврора" между Москвой и Санкт-Петербургом в декабре текущего года, рассказал РИА Новости гендиректор ФПК Владимир Пястолов в кулуарах ПМЭФ.
"В декабре", - ответил он на вопрос о том, когда планируется запустить "Аврору".
Составы "Аврора" будут одновременно отправляться из Москвы и Санкт-Петербурга. Время в пути составит около 5,5 часов. Единовременно в поезде смогут проезжать более тысячи пассажиров. В составе поезда будет 15 двухэтажных современных вагонов.
Продажа билетов - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2023
В ФПК объяснили, когда выгоднее всего покупать билеты на поезд
28 декабря 2023, 03:22
"Аврора", названная в честь одноименного крейсера, курсировала между Москвой и Санкт-Петербургом с 1963 по 2010 годы. Федеральная пассажирская компания на ПМЭФ заявила о планах вернуть поезд на маршрут, но в обновленном двухэтажном варианте с местами для сидения.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
железная дорогаПМЭФ-2024ФПК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала