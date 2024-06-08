https://1prime.ru/20240608/avto-849001451.html

Автоэксперты раскрыли условие, при котором в РФ подешевеют авто

Автоэксперты раскрыли условие, при котором в РФ подешевеют авто - 08.06.2024, ПРАЙМ

Автоэксперты раскрыли условие, при котором в РФ подешевеют авто

На российском автомобильном рынке возможны изменения цен на фоне отложенного спроса на автокредиты, пишет Autonews.ru. | 08.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-08T16:01+0300

2024-06-08T16:01+0300

2024-06-08T16:01+0300

экономика

россия

ставка банка россии

цены на легковые автомобили

цены на автомобили

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848794211_0:336:3043:2048_1920x0_80_0_0_566f84e01d8eecac81c869de7011a81a.jpg

МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. На российском автомобильном рынке возможны изменения цен на фоне отложенного спроса на автокредиты, пишет Autonews.ru.Как считает автоэксперт Максим Минеев, авторынок РФ сохранит стабильность, и возможен небольшой рост продаж после решения ЦБ о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне."То, что ставка осталась на прежнем уровне, — это хороший знак для тех, кто собирался в ближайшее время брать автокредит, но переживал из-за ее возможного повышения", — объяснил Минеев.По его словам, снижение цен на автомобили скорее будет обусловлено наполнением складов автодилеров."Летом традиционно дилеры снижают цены на автомобили, а сейчас из-за того, что кредиты не подорожают, возможны еще более резкие снижения. Всем надо продавать, и дилеры воспользуются таким поводом", — добавил генеральный директор ГК "Автопрестиж" Артем Кононов.Банк России 7 июня оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 16% годовых, четвертый раз подряд

https://1prime.ru/20240607/stavka-848987000.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ставка банка россии, цены на легковые автомобили, цены на автомобили