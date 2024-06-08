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Автоэксперты раскрыли условие, при котором в РФ подешевеют авто
Автоэксперты раскрыли условие, при котором в РФ подешевеют авто - 08.06.2024, ПРАЙМ
Автоэксперты раскрыли условие, при котором в РФ подешевеют авто
На российском автомобильном рынке возможны изменения цен на фоне отложенного спроса на автокредиты, пишет Autonews.ru. | 08.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-08T16:01+0300
2024-06-08T16:01+0300
2024-06-08T16:01+0300
экономика
россия
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цены на легковые автомобили
цены на автомобили
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. На российском автомобильном рынке возможны изменения цен на фоне отложенного спроса на автокредиты, пишет Autonews.ru.Как считает автоэксперт Максим Минеев, авторынок РФ сохранит стабильность, и возможен небольшой рост продаж после решения ЦБ о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне."То, что ставка осталась на прежнем уровне, — это хороший знак для тех, кто собирался в ближайшее время брать автокредит, но переживал из-за ее возможного повышения", — объяснил Минеев.По его словам, снижение цен на автомобили скорее будет обусловлено наполнением складов автодилеров."Летом традиционно дилеры снижают цены на автомобили, а сейчас из-за того, что кредиты не подорожают, возможны еще более резкие снижения. Всем надо продавать, и дилеры воспользуются таким поводом", — добавил генеральный директор ГК "Автопрестиж" Артем Кононов.Банк России 7 июня оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 16% годовых, четвертый раз подряд
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россия, ставка банка россии, цены на легковые автомобили, цены на автомобили
Экономика, РОССИЯ, ставка Банка России, цены на легковые автомобили, цены на автомобили
Автоэксперты раскрыли условие, при котором в РФ подешевеют авто
Эксперт Минеев: автомобили станут дешевле после сохранения ставки Банка России
МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ.
На российском автомобильном рынке возможны изменения цен на фоне отложенного спроса на автокредиты, пишет Autonews.ru
.
Как считает автоэксперт Максим Минеев, авторынок РФ сохранит стабильность, и возможен небольшой рост продаж после решения ЦБ о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне.
"То, что ставка осталась на прежнем уровне, — это хороший знак для тех, кто собирался в ближайшее время брать автокредит, но переживал из-за ее возможного повышения", — объяснил Минеев.
По его словам, снижение цен на автомобили скорее будет обусловлено наполнением складов автодилеров.
ЦБ допустил существенное повышение ключевой ставки в июле
"Летом традиционно дилеры снижают цены на автомобили, а сейчас из-за того, что кредиты не подорожают, возможны еще более резкие снижения. Всем надо продавать, и дилеры воспользуются таким поводом", — добавил генеральный директор ГК "Автопрестиж" Артем Кононов.
Банк России 7 июня оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 16% годовых, четвертый раз подряд